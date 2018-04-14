韩美军费谈判分歧加大

4月11日至12日，在韩国济州举行韩美第十次防卫费分担谈判的第二轮会议无果而终，双方就美军战略武器出动所需费用的分担产生巨大分歧。根据韩国官员的估计，美方要求由韩方承担的战略武器费用，意味着现在韩国目前分担的驻韩美军防务支出将翻番。对此，韩国政府表示无法接受。

韩国外交部一位负责人13日回应说，战略武器问题并不属于防卫费分担谈判议题，因此韩方很难接受美方要求。韩美双方于1991年签署第一份防卫费分担协定以来，到目前为止共签订了9份军费分担协定。最近一次协定将于2018年12月31日到期，该协定规定韩国政府今年防卫费分担金为9602亿韩元（1元人民币约合170韩元）。2019年以后的分担比例需在年内谈妥。韩美两国于当地时间3月7日至9日在美国夏威夷举行第十份防卫费分担协定的第一轮谈判，并就驻军费用与制度改善方案等初步交换意见。

美国总统特朗普上台以来，推动“美国优先”政策，要求美国盟友分担更多军费。特朗普曾多次表示，韩国应该为美国驻军承担更多费用，并强调美国政府视公平分担安全防务费用为十分重要的问题。美方所定义的战略武器包括核动力航空母舰、核动力潜艇、B—1B战略轰炸机、B—2隐形战略轰炸机、F—35隐形战斗机等，这些武器的燃料、涂料、维修等各项成本均价格不菲。

韩联社表示，韩国政府认为因出动战略武器费用有违防卫费分担协定，并表态很难接受美方要求韩方承担此项费用的立场，预计这一问题将在今后的韩美协商过程中成为争论的焦点。韩国国会国防委员会委员、正义党议员金钟大称，如果按照美方要求由韩方承担战略武器费用，这意味着韩国目前接近1万亿韩元的分担金将翻番，最少也将增加50%。而整体来看，驻韩美军驻扎费用中韩方所承担费用的比例从最初的1/3不断增加，如今几乎美军驻站费用全部由韩方承担，而美方仍然再要求韩方增加分担金额。

韩国媒体称，美国政府没有继续对同盟国“狮子大开口”的理由，在驻韩美军兵力减少而韩国防卫费分担金不断增加的情况下，美方每年将分担金中未使用部分结转存在银行，这一问题引发韩国民众不满。特别是，由于驻韩美军已大举结束了至平泽基地的搬迁工作，大规模建设费用等支出需求减少。有评论称，对于美方无理要求，韩国政府应强硬应对。

（本报首尔4月13日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月14日 07 版）

(责编：王吉全)