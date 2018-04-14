中企助力埃及“电力革命”（第一现场）

西电—EGEMAC公司的员工正在生产车间内工作。

本报记者 曲翔宇摄

由埃及首都开罗驱车东行，大约两个小时，便来到中埃泰达苏伊士经贸合作区（苏伊士经贸区）。近年来，随着“一带一路”建设与埃及“新苏伊士运河走廊”开发工程的实施，中国与埃及的发展战略对接进入新时期，苏伊士经贸区成为中国产业园区“走出去”的成功典范之一，为中埃共同落实“一带一路”倡议提供了有效路径。

近日，中国西电集团和埃及EGEMAC公司共同投资设立的西电—EGEMAC公司宣布，由其承建的中东北非地区首个500千伏超高压变压器生产线在苏伊士经贸区顺利投产。埃及电力与可再生能源部部长谢克尔、苏伊士省省长哈米德等出席剪彩仪式并讲话。谢克尔高度评价中国的电力技术，强调该项目不但可以给埃及创造更多就业机会，还能弥补埃及电力不足的“短板”，为埃及工业和经济发展增添动能。

“助力能源发展，为埃及经济的腾飞插上牢靠的翅膀”

“这不仅是西电—EGEMAC公司发展的一个新里程碑，也可以说是埃及超高压输变电设备制造行业的里程碑。”在投产仪式上，中国西电集团党委常委、中国西电电气股份有限公司监事会主席赫连明利致辞说，随着厂房顺利投产，埃及将成为中东北非地区第一个能够制造500千伏超高压电力变压器和气体绝缘金属封闭开关设备的国家。

西电—EGEMAC公司埃方负责人穆达赫提·拉玛东表示，该生产线投产的最重要意义在于埃及获得了500千伏高品质的超高压变压器的制造能力，并将以更具竞争力的价格为当地电力发展事业提供重要支撑。

2016年1月，中国国家电网公司与埃及电力及新能源部签署埃及EETC 500千伏输电工程总承包合同。该项目位于埃及尼罗河三角洲及以南地区，工程范围包括新建1210公里500千伏同塔双回交流线路，是目前埃及规模最大的输电线路项目。西电—EGEMAC公司500千伏超高压变压器生产线的投产，将为该项目推进提供重要设备支持。

据悉，500千伏以上的超高压、特高压变压器技术，目前只有包括中国在内的少数国家掌握。此前，曾有西方电气公司尝试在埃及投资设厂，但由于核心零部件严重依赖进口且成本高昂，最终以失败告终。中国西电多年来在技术引进、消化吸收后，成功掌握了具有市场竞争优势的500千伏及以上超高压和1000千伏及以上特高压变压器相关制造技术，为埃方实现进口替代提供了现实条件。据西电工作人员介绍，目前该生产线零配件的本地化程度为20%，未来将逐渐实现100%本地化生产。

谢克尔在接受本报记者采访时说：“这一项目的投产是两国经济合作中的大事，它不但可以为埃及创造更多就业机会，培养专业人才，而且能够弥补埃及电力不足的‘短板’，助力埃及能源发展，为埃及的经济腾飞插上牢靠的翅膀”。

培养本地化人才是实现完整解决方案本地化的核心环节之一。西电工程师王宁之对记者介绍说，“生产线上的绝大部分工人来自埃及当地，中方只有约10名技术骨干，其中常驻人员维持在7人左右，基本实现了本地化生产”。

“中国技术+中国标准+中国装备+中国建设”全链条出口正成为常态

据记者了解，为培养及储备该项目的当地技术人才，2017年7月至9月，先后共有三批31名埃及员工到西电接受技能培训。培训科目较为广泛，主要包括产品制造、线圈绕制、装配、干燥处理与油处理、试验、库房管理、质量检验、档案管理、起重、生产计划等涉及13个部门20多个生产工序，其中在制造技术方面的培训历时最长。王宁之认为，经过前期全生产流程的集中轮训，这批埃及员工已成为技术骨干，是此次生产线顺利投产不可或缺的力量。

剪彩仪式结束后，记者参观了西电—EGEMAC公司的试验区和生产车间。试验区域也是该厂的核心，由铁丝网与其他区域隔开，加派专人把守。为确保安全放电距离，试验区域较为空旷。巨大的抗雷击试验仪器矗立其间，可以模拟自然界的雷击，考验每台超高压变压器的承载能力。

进入生产车间前，记者被要求戴上安全帽以及安全塑料鞋套。500千伏超高压变压器属于精密仪器，对生产环境要求非常严格， 各个工序都须达到防尘要求，相关车间须为全密封结构。为保证生产过程没有灰尘进入，在绕制线圈时，会在无尘车间内架设帘布，一道道工序必须在密闭的帘布内完成。不仅如此，从一个车间到另一个车间时，员工们需要进行风淋设备的吹尘，确保灰尘不进入车间。“你们今天来参观车间后，我们就得打扫卫生了。”王宁之笑着对记者说。

“大漠建厂，难度比想象中要大。”王宁之表示，超高压、特高压输变电设备在生产、测试过程中极易受到粉尘干扰乃至破坏，该厂房在建设过程中充分考虑了周边沙漠地区沙尘的影响，达到最高的防尘等级，能够抵御最强等级的沙尘暴。

“中国技术+中国标准+中国装备+中国建设”的全链条出口正在成为常态。中国西电作为中国输变电行业的国家队，目前在核心技术研发、设备制造和试验检测水平上均处于国际领先水平。赫连明利介绍说，中国西电集团积极参与“一带一路”建设，目前已在埃及、印尼、马来西亚等多国投资合作建厂。

在电力领域，中国主导制定的特高压、新能源接入等国际标准已成为全球相关工程建设的重要规范。在国际三大标准组织中，中国已担任国际标准化组织主席、国际电工委员会副主席、国际电信联盟秘书长等重要职位，很多中国专家在国际标准化组织中担任专业委员会的首席专家。

标准是产能合作的基础，更是国际贸易中的通用语言。推进国际产能合作，产品必须跨过标准这道关。近年来，中国超高压、特高压输变电等领域的能力位居世界前列，基础设施建设水平世界领先，形成了较为完整的标准和质量体系。西电—EGEMAC公司生产线的顺利投产正是“中国标准”深入埃及电力领域的一个缩影。

（本报开罗4月13日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月14日 07 版）

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