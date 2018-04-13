“每株树留芽苞都有讲究，长成后要成伞状。”虽天下小雨，白支清依然在合作社柑橘产业园内忙碌。在技术人员的指导下，年近70的他成了合作社专业技术“人才”。“按时上下班，收入有保障，日子安逸哟！”

“日子过安逸”一直是白支清的梦想。15年前，儿子意外离世，儿媳改嫁，他老两口成了8岁的孙子和年迈的父母唯一依靠。 “富贵由天”是白支清的口头禅。

白支清生活的方坪村，是巴中市恩阳区青木镇的一个小村落，自然环境不算特别恶劣，但村民观念落后、无致富产业，主要靠传统农业糊口、打工挣钱。2014年，恩阳区交通局对口帮扶，村上有了“第一书记”，村民的生活逐渐发生了变化。

没有技术，没有文化，但白支清有的是干劲。在“第一书记”罗成金的帮助下，“四小经济”在他家有了成效：靠自家5亩土地用来种植农作物，利用邻居撂荒的4亩多地用来种植药材。“收了3000斤玉米、2000斤稻谷，卖3头大肥猪，易地扶贫搬迁项目让我也住上了新房子。”白支清觉得很有“面子”，“还杀了个600斤的大年猪自己吃。”

“终于甩掉了‘穷帽子’了。”白支清说，只要不偷懒，日子会越过越安逸。然而，纠结的事儿又来了：村里成立合作社发展柑橘产业，要流转他家大部分土地。“土地没了，我‘安逸日子’还有得过吗？”

今年初，方坪村以“企业+合作社+农户”模式，按照“统一经营、分户管理、产值分成”原则，规划连片发展春见、爱媛38等品种柑橘500亩。

“发展支柱产业，壮大集体经济，持续助农增收这是我们今年的主要任务。”罗成金说，去年省级验收评估后，方坪村“脱贫再加力”，合作社统一进行土地整理、栽植，提供种植期间的地布、有机肥等生产资料，按照农户居住地就近原则和家庭劳动能力，分配到户自主管理，户均管理面积不超过10亩。

“农民没了土地就像没孙子的爷爷，没抓摸。”像白支清一样纠结的村民不在少数。外出考察、对比算账、讨论利益分配机制，通过干部一系列的工作，500亩产业园终于在2月5日开始整土植苗，“转型”“技术”“股份”成了村民讨论最多的话题。

“今年初四就开始在产业园里上班。”白支清伸出两个指头，满脸笑容，“这个月2000多元已经到手了。”

苦战后终于脱贫的白支清怎么也没有想到，农民也可以这样轻松赚到钱：合作社除开生产资料成本后，产值按照“1:1:3:5”比例分配给村集体、企业、合作社和农户。“按照每亩产量2800斤、每斤收购价4元计算，每亩可分得4000元。”

除了管好自己的三亩果园，白支清还在合作社务工，白支清感觉“很安逸、很有奔头”，“今年主动退出低保，希望孙子带个媳妇回来。”白支清脸上的笑容从未消失过。（李晓忆 张渊）

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)