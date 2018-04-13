新华社北京４月１３日电 （全球热点）国务卿提名人出席听证 美外交鹰派色彩更浓

新华社记者

美国国务卿提名人、现任中情局局长迈克·蓬佩奥１２日出席国会参议院听证会，就美国外交政策表明立场。参议院近期将对蓬佩奥的国务卿提名进行表决。一旦获得批准，他将接替现任国务卿蒂勒森，成为美国第７０任国务卿。

分析人士认为，蓬佩奥为特朗普一手提携，与白宫关系密切，有望坚定执行“特氏”外交政策。他鹰派色彩浓重，将把特朗普外交安全核心团队进一步推向共和党鹰派主导的格局，这将让美国外交呈现更强硬姿态和更多不确定性。

【新闻事实】

在参议院外交关系委员会听证会上，蓬佩奥就美俄关系、叙利亚、伊核、朝核等多个热点议题亮明态度。

他说，华盛顿应对俄罗斯的“软弱”做法将结束，美方将继续对俄实施制裁。围绕叙利亚化武疑云，蓬佩奥说，美国必须对俄采取“更强硬措施”。

在朝鲜和伊朗政策上，蓬佩奥维持强硬态度，同时展现一定克制。蓬佩奥称朝鲜是美国所面临的最大安全威胁，不过，对于计划中的美朝领导人会面，他表示乐观，称这是美国和世界希望看到的。

就伊核协议，他说将尽力“修补”协议，如果失败，他会建议特朗普与盟友一起制定“更好的协议”。美媒认为，蓬佩奥这番表态与之前相比温和收敛了些。

回应有关中美关系和美国对华政策的提问时，蓬佩奥表现谨慎，淡化鹰派立场，不忘与特朗普政府既有立场“对表”。

一方面，他坚持固有立场，宣称中国是美国的“战略挑战”，认为美方应加强在亚太地区的存在，加强与盟友沟通，同时他也显现出一定灵活性。当被问及中美间是否存在双赢的可能性时，他说，好的外交政策不一定是“零和博弈”，美中关系亦如此，双方仍有合作空间，美方需视具体情况而定。

【深度分析】

总体而言，蓬佩奥的外交表态完全和特朗普“对表”，言辞严谨，强调外交手段在推行美对外政策中的作用，较之先前的过激言论有所收敛。毕竟他还未正式上任，谨言慎行是“安全选择”。

当被问及更倾向新任美国家安全事务助理博尔顿式的鹰派作风，还是国防部长马蒂斯式的稳健派，蓬佩奥表示，他遵循“特朗普式”作风。

可以预计，如蓬佩奥顺利任职，美国务院与白宫关系将比其前任蒂勒森主政期间更加紧密，对特朗普外交政策理念的“执行力”和“完成度”可能更高。

【第一评论】

经历一年人事洗牌，特朗普的外交和安全核心团队从最初的内部相互矛盾的状态，逐步走向共和党鹰派占据主导的格局。今后，特朗普将迎来新的“左膀右臂”：“蓬佩奥＋博尔顿”，实属“鹰派组合”。

这意味着，特朗普政府的外交将更趋于追求“绝对实力与优势”，步子迈得更大更强硬。当前，叙利亚局势扑朔迷离，美俄关系剑拔弩张，战争风险令人担忧，巴以和谈遥遥无期；此外，美国挥舞保护主义大棒搅动世界经济，在亚太地区试图“合纵连横”……某种程度上，美国正在采取某种制造“可控混乱”的战略，以此保持世界领导权。这样的外交战略，可能为世界带来更多不确定性。

【背景链接】

美国白宫３月２０日宣布，将总统特朗普对蓬佩奥出任国务卿的提名递交国会参议院。一旦获得批准，蓬佩奥将接替国务卿蒂勒森，成为美国第７０任国务卿。特朗普对他的评价是：两人“处得来”，“波长”一致。

蓬佩奥现年５４岁，共和党人，２０１１年当选为堪萨斯州众议员，此后一直连任，直至被特朗普纳入麾下。蓬佩奥因为在班加西事件调查中怒怼时任国务卿希拉里·克林顿而受到媒体关注。（记者：刘晨、朱东阳、柳丝、闫亮；编辑：韩梁、孙浩、王丰丰）

(责编：贾文婷、杨牧)