普氏野马纪录片首映式在布鲁塞尔举行。任彦摄

人民网布鲁塞尔4月13日电（记者吴珺 任彦 吴刚）纪录片《“非凡花园”之普氏野马》首映式暨新疆图片展12日在布鲁塞尔中国文化中心举行。该活动由中国驻比利时使馆主办。

这部时长33分钟的纪录片以一匹比利时送往中国的普氏野马为切入点，讲述了这一濒危物种从发现到野外消亡再到重获新生的曲折故事。影片大量取材于新疆野马繁殖研究中心，该中心在野马保护方面成绩卓著。

普氏野马是目前地球上唯一存活的野生马，原产于新疆准噶尔盆地以及甘肃和内蒙古交界地区，１９世纪８０年代被俄罗斯探险家普热瓦尔斯基首次发现，因此得名。

由于历史上欧美国家探险队大肆猎捕和环境等原因，普氏野马在２０世纪６０年代基本灭绝。为保护这一世界濒危物种，各国开展了国际协调育种计划。自１９８６年以来，中国林业部从英德等国引进普氏野马，野马故乡结束了无野马的历史。

去年4月，位于比利时南部阿登高原的汉溶洞野生动物自然保护区为中国提供一匹普氏野马，目前这匹野马在捷克布拉格动物园进行适应性训练。与该野马一同接受训练的还有来自欧洲其他国家的另外5匹野马，预计很快就会结束训练搭乘飞机踏上祖先栖息地。这些野马都是公马，将在新疆野马繁殖研究中心完成改良现有普氏野马种群的任务。

中国驻比利时大使曲星出席首映式并致辞，他说，即将送往中国的普氏野马将成为比利时在中国的“大使”，就像2014年2月抵达比利时的熊猫“星徽”和“好好”被称作中比友好的“大使”一样。

《“非凡花园”之普氏野马》的外景主持唐吉·迪莫捷在首映式上致辞说：“我们想通过这部与中方合作拍摄的纪录片传达保护自然环境就是保护人类未来。它可以跨越语言、跨越国界，是缔结友谊的一个基石。”

这部纪录片在比利时、捷克和中国三地拍摄，由中国驻比利时使馆、比利时法语区电视台和比利时汉溶洞野生动物自然保护区合作完成，将于4月22日在电视台正式播出。“非凡花园”是比利时法语区电视台一个介绍自然风光、珍稀物种的纪录片栏目，已有53年历史。

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