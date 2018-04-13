韩国仁川一化工厂起火 300余人被疏散

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人民网讯 韩国仁川一家化工厂13日发生火灾，整个区域被浓烟覆盖，或有有毒物质泄漏，化工厂附近建筑物中约300名工人被疏散。韩国消防当局发布最高级别警报，并第一时间前往现场开展灭火工作。目前，尚无人员伤亡报告。
据韩联社报道，韩国仁川消防本部13日表示，当地时间上午11时47分许，位于仁川市西区加佐洞的一家化工厂突发大火。韩国消防部门发布最高级别警报，并出动首尔、京畿道等周边消防人力物力投入灭火工作。目前，该工厂的300余名员工已全部被疏散。
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