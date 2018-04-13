泰国海上丝路孔子学院深化本地合作

人民网曼谷4月13日电（张志文 许琛）4月11日上午，泰国海上丝路孔子学院与泰国北碧府达鲁纳基督学校签署合作协议。海上丝路孔子学院理事会主席赵昆通猜、秘书长鹏萨、中方代理院长王尚雪，泰国达鲁那基督学校总负责人潘亚.科睿哲仁、北碧府达鲁纳基督学校校长苏林.杰努巴卡拉等代表出席签约仪式。

达鲁那基督学校总负责人潘亚.科睿哲仁在致辞中表示愿意加盟海上丝路孔子学院，加强与中国高校的合作交流，提高本校的汉语教学水平，并希望将北碧府达鲁那学校与海上丝路孔院的合作模式发展成为一个在泰中西部的汉语教学范例，今后向其它的分支学校以及周边进行推广。

海上丝路孔院主席赵昆通猜强调，在泰国4.0战略与中国“一带一路”倡议的对接过程中，汉语学习尤为重要，泰国的学校一定要更好地培养学生的中文能力，为其以后的发展打好中文基础。

海上丝路孔院中方代理院长王尚雪在发言中表示，在未来合作中，将借助中方承办校天津师范大学在本土汉语教师培养以及国际交流方面的优势，与达鲁那基督学校一同在提高汉语教学水平、推广中国文化、培训本土教师、开展专题研究、设立汉考考点、加强校际互访等方面开展广泛合作。

泰国达鲁纳基督学校旗下有多家分支学校，主要分布在泰国的中西部地区，位于泰国北碧府的达鲁那基督学校目前有1300多名在校生，学校十分重视汉语教学，自小学四年级至高中三年级均开设了汉语课程，计划从明年开始自小学一年级就开设汉语课程。

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