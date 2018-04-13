日媒：日本执政党丑闻不断  首相安倍晋三处于困境

人民网东京4月13日电（许永新）近来，日本政府丑闻不断，已经动摇了安倍政府的执政根基，由自民党与公明党组成的执政党内部危机意识越来越强。

据日本时事通信社报道，连日来，在自卫队日志、向森友学园出售国有土地方面以及在财务省篡改文件、加计学园新设兽医系方面不断出现新的事实及新的疑点，而日本政府却只能被动应对。自民党各派系及公明党不断出现严厉的批评之声，首相安倍晋三越发陷入困境。

一名首相亲信感到很郁闷，称“情况在不断恶化”。安倍政府本来想把自卫队日志以及篡改文件行为定位为财务省及防卫省两部门的问题，并想以此收场。但一份爱媛县文中显示，在加计问题上，当时的首相秘书将加计学园新设兽医系称作“首相项目”。事情曝光后，在野党立即开始加大力度追究安倍晋三本人的责任。

今年秋季举行的自民党总裁选举关系到安倍晋三能否第三次出任总裁，一名自民党有关人士称“现在看来无法继续支持首相的声音在增大，（安倍晋三）常识性的选择是不参加选举，他有可能在任期到来之前就辞职”。

自民党麻生派是支持安倍的主要派系之一，在12日麻生派举行的会议上，会长代行山东昭子警告说“如果有懈怠或自傲情绪的话，再坚固的城池也会崩溃”。在森友学园问题上，自民党内要求副首相兼财务大臣麻生太郎辞职的声音始终不绝于耳。一名麻生派资深人士对安倍晋三进行牵制称“首相将罪责推托到麻生太郎身上是不能允许的，现在存在一种氛围，那就是很难在总裁选举中支持安倍首相”。

随着安倍晋三的凝聚力降低，此前只是见机行事的“后安倍”的候选人，也开始展开对政府的批评。自民党政调会长岸田文雄在岸田派总会上首先讽刺地表示“（这些疑点）光是数一下就需要花费不少时间”，然后强调称“这是考验国家行政与政治能力的事态，政府应认真负起解释的责任”。

前自民党干事长石破茂在石破派总会上呼吁，“弄清事实，恢复对行政的信任是执政党的责任，尽管有人主张不要批评，但失去自净作用则更为可怕”。自民党前干事长石原伸晃也在石原派总会上表示“（疑点）不断出现，很多人对此表示震惊”。

另一方面，公明党干事长井上义久在议员会议上就篡改文件问题表示，“出乎意料，令人感到极其遗憾，希望严肃处理”。

日本官房长官菅义伟在记者会上也只能处于守势，他表示：“本人将对各个问题进行认真而具有诚意的回答”。

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