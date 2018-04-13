法国驻华大使：中国企业看好法国“经济吸引力” 

11日晚，法国驻华大使黎想（左）和法国前总理拉法兰出席“法国经济吸引力”媒体推介会。

人民网北京4月13日电（记者 崔广琪）4月11日晚，法国驻华大使馆发布了《2017法国经济国际化年报》。年报显示，过去一年间，外国投资者对法国经济复苏和发展的信心日益增强。当晚，法国前总理让-皮埃尔·拉法兰出席了在法国驻华大使馆召开的“法国经济吸引力”媒体推介会。会上，拉法兰前总理与法国驻华大使黎想一同向受邀的中国媒体传达了法国经济吸引力增长的相关信息，并公布了一系列增长数据。

年报数据显示，2017年，中国和日本并列成为在法国投资最多的亚洲国家，其中来自中国的投资项目数量增长27%。中国企业在法国的投资主要集中在决策中心的创建（占投资总数的49%），其中在法国建立的企业国际/欧洲总部数量达到5个；其次是生产类型的投资（占比为28%）。这些生产类投资项目共计为法国新增和保留了1472个就业岗位（占所有新创和保留就业数量的66%）。两大主要投资领域分别是汽车、设备制造业（占总数的11%，创造了近1000个就业岗位）和纺织业（占总数的9%）。

外国投资企业对法国的投资主要集中在生产领域，343项投资决策共计创造了16123个就业机会，占整体投资数量的26%，比2016年上升了23%。来自德国、美国、意大利和比利时的海外投资，占到了工业生产领域投资总数的一半。研发、工程领域的投资决策数量比2016年上升了9%，共计有125项，占到了整体投资决策数量的10%。法国是全球创新力最强的国家之一，这一点在各类与创新相关的国际排名中亦可窥见一斑。

黎想大使表示：“投资决策数量的增长，显示出中国投资者对法国经济吸引力的肯定与信心。过去的一年里，来自中国的投资增长近30%，成为在法国投资最多的亚洲国家之一。与此同时，法国的经济形象正在日益提升，2017年，84%的外国投资对法国经济吸引力做出了积极评价 ，比2016年上升了10个百分点。”

(责编：樊海旭、杨牧)