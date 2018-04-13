韩修改“大韩民国临时政府”成立纪念日 成立地在上海

“大韩民国临时政府”位于上海的旧址。（朱福宁 摄）

人民网讯 据韩联社报道，韩国国家报勋处13日表示，“大韩民国临时政府”成立纪念日将由4月13日改为4月11日。由此，临时政府成立100周年纪念活动将于明年4月11日举行。

韩联社报道称，韩国政府根据史料于1989年将临时政府成立纪念日定为4月13日，每年由国家报勋处主办纪念活动。但学界对相关史料提出质疑，认为临时政府成立纪念日应该为4月11日。学者们注意到1919年4月11日临时政府发布了临时宪章，任命了国务委员。且有记载表明，上世纪三、四十年代，临时政府成立纪念活动于4月11日举行。之后，报勋处发起相关研究，最终决定听取学者们的意见，修改纪念日日期。接下来，报勋处将走修改日期所需的行政程序。

13日，“大韩民国临时政府”成立99周年纪念活动在首尔白凡金九纪念馆举行。图片来源：韩联社

同时，韩国国家报勋处13日在首尔白凡金九纪念馆举行临时政府成立99周年纪念活动，国务总理李洛渊、独立运动有功人士和家属等1000多人出席活动。

1910年，朝鲜半岛沦为日本殖民地。1919年4月，“大韩民国临时政府”在上海成立，今天的韩国政府以在上海成立临时政府的1919年作为“大韩民国”开国元年。

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