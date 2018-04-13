国际难题面前要秉持“公义”（钟声）

伊核问题全面协议面临比较大的不确定性，中国以建设性立场和行动，为推动全面协议的执行提供了正能量

伊核问题是事关中东地区“战”与“和”的重大问题，而伊核问题全面协议的执行更是牵扯到国际核不扩散体系的稳定。当前，伊核问题全面协议的执行前景呈现一些迷雾，需要明确的思路和方向，需要建设性力量投入。

4月11日，中伊民用核合作研讨会在北京举行，来自中伊两国外交部门、核工业主管部门、核安全监管部门、核工业领域主要企业和科研机构官员、专家与会，美国、俄罗斯、英国、法国、德国和欧盟等全面协议参与方作为观察员参加了研讨会。中国的努力，体现了习近平主席在2016年4月六国领导人会议上所作宣示——中国始终是伊核问题解决进程的积极参与者、推动者、贡献者。在全面协议面临危机的关头，作为负责任的大国，中国为相关各方积极搭建交流合作的平台，通过对话逐步建立互信，为各方妥善管控分歧，继续认真、有效执行全面协议创造了重要条件。

伊核问题高度敏感，曾是中东地区的一个长期纠结。中东地区矛盾交织、热点频发，犹如一个火药桶。自2002年起，美欧就指责伊朗秘密发展核武器，这就如同给这个火药桶加上了一根引信。如果它被点着，或将引发波及整个中东地区的战火。2015年7月14日，六国（中国、美国、俄罗斯、英国、法国、德国）、伊朗和欧盟达成了伊核问题全面协议，意味着拔出了那根引信。

全面协议的达成，堪称多边外交的里程碑，中国在伊核问题谈判及全面协议落实中的作用更是有口皆碑。

纵观全面协议31轮谈判，中国始终是最具建设性的一方，发挥了实质和关键的作用，而不仅仅敲敲边鼓。全程参与谈判的美国时任国务卿克里评价说，中方在谈判中精准把握形势，提出了诸多富有洞见、建设性的思路和方案，发挥了至关重要的建设性作用。伊朗外长扎里夫表示，中方提出的思路和方案为推进谈判起到了重要作用。

执行伊核问题全面协议，中国有方案更有行动。伊朗阿拉克重水堆改造是全面协议的关键内容。作为六国工作组双主席之一，中方所负责的改造设计、设备供应、首炉燃料生产三大领域工作，都取得了显著进展。就在上个月，中伊关于阿拉克重水堆改造设计的咨询服务合同顺利执行完毕。在设备供应和首炉燃料生产方面，中伊也已启动了合同谈判，并制定了相关路线图。未来，中国将继续根据全面协议、阿拉克重水堆改造“官方文件”和六国谅解备忘录规定，推动改造进程不断取得新的进展，为整个全面协议执行作出新的贡献。

中国真诚致力于维护国际核不扩散体系，促进中东和平稳定，推动全球安全治理。在当前伊核问题全面协议面临比较大的不确定性的背景下，中国以建设性立场和行动，为推动全面协议的执行提供了正能量。

应当看到，全面协议当前所处氛围，的确有些“存”与“废”拉锯的意味。越是在这个时候，越是要从大局和长远出发，坚定政治意愿，妥善管控分歧。继续认真、有效执行全面协议，当是相关各方所必须要面对的“选择题”。回顾人类历史，不难发现这样一个结论，动辄以制裁和武力作为问题的解决方法，最终可能造成灾难性后果。

但凡国际难题，往往就是“公义”与“私利”取舍或较量的问题，考验着国际担当意识。就伊核问题而言，有关各方都为全面协议的继续落实履行自己的义务，通过对话协商解决分歧，才能真正维护全球安全治理中这一来之不易的重要成果。

《 人民日报 》（ 2018年04月13日 21 版）

(责编：谭咪娜(实习生)、杨牧)