美英法商议联合打击叙利亚？俄警告战争危险

人民网北京4月13日电 （记者 姚丽娟）自美国总统特朗普发出“将很快向叙利亚发射导弹”的威胁后，关于叙利亚局势一触即发的担心不绝于耳。特朗普12日又表示，“关于叙利亚行动的决定将很快做出。”同时，美国主流媒体爆出，美英法三国正拟定军事打击叙利亚的联合行动计划。

据美国《华尔街日报》12日报道，多名美国官员表示，英国、法国当天与美国拟定军事打击叙利亚的广泛行动计划。三方正就打击范围、对叙利亚化武问题联合采取军事行动的目的等方面弥合分歧。

12日，英国就叙利亚局势举行内阁会议，首相特雷莎·梅主持会议。英国首相府在会后发表声明说，“内阁成员一致认为有必要采取行动，防止叙利亚政府军再次使用化学武器”。 声明未说明英国将采取何种行动，但一些美国媒体认为，英国政府的声明显示，将支持美国对叙利亚的军事行动。

美国有线电视新闻网称，法国总统马克龙12日表示，将支持美国对叙利亚的行动。他此前曾表示，法国准备好打击“叙利亚政府军的化武制造能力”。

对于西方多国未来对叙利亚采取军事行动的可能，德国总理默克尔12日表示，德国不会参与相关军事行动。默克尔同时表示，谴责任何使用化武的行为。

叙利亚首都大马士革东郊东古塔地区日前传出“化武袭击”事件，西方国家将矛头指向叙利亚政府。对此，叙利亚政府予以否认。俄罗斯政府日前表示，未发现在古塔地区有使用过化武的迹象。

据叙利亚媒体报道，叙利亚总统巴沙尔12日在大马士革会见伊朗高级别代表团时表示，对叙利亚采取任何行动都将影响地区稳定、威胁国际安全与和平。

俄罗斯已召集联合国安理会于13日就叙利亚局势举行会议。俄罗斯常驻联合国代表涅边贾12日表示，军事打击叙利亚违反联合国宪章，“美国及其盟友应保持克制”。

许多分析担心，西方国家若对叙利亚采取军事行动，将触发美俄在叙利亚直接冲突。涅边贾12日对此表示，不能排除美俄冲突的可能，“当前最紧要的是要防止发生战争”。

美国防长马蒂斯12日在美国众议院军事委员会作证时也警告说，在叙利亚行动决策上若有失误，将激化美国与俄罗斯和伊朗的矛盾，“在战略层面上，我们面临如何防止局势升级失控的问题。”

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