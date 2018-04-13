印尼展开应对假酒危机的专项整治 

人民网雅加达4月12日电（记者 席来旺）近日发生在印尼首都雅加达及周边地区因假酒导致多人死亡的严重事件，令人震惊，引起了印尼政府的高度关注。4月11日，印尼警方正式宣布，向非法制造贩卖假酒的行为开战，要在全国范围内展开针对假酒集中打击的专项行动。官方发誓坚决采取强制举措，要在斋月到来前彻底消除此次涉及范围大、影响恶劣、日益加剧的假酒危机。

印尼国家警察总局副总长夏弗汀（Syafruddin）将军在11日宣布此项行动计划时表示，如果在全国进行统计的话，假酒事件造成的死亡人数已不下百人，这种人为祸害事件的性质极为严重，官方对此不能置之不理，这种有害产品的销售必须立即停止。

据印尼国家警察总局发言人塞提瓦.瓦希斯托（Setyo Wasisto）10日透露，在过去短短两周时间内，在雅加达、西爪洼省和巴布亚省等地，连续发生多起假酒中毒事件，截至目前为止，已造成近百人死亡，更多的人被送医院急救。 在首都雅加达上周以来连续四天内中毒死亡30多人之后，在离首都不远的万隆地区死亡人数再创新高。据万隆县卫生局局长阿赫马德（Ahmad Kustijadi）10日向媒体透露，在该地区医院接收的155名住院中毒者中就有41人死亡，Cicalengka地区总医院（RSUD）一家就接受了103位中毒住院者，其中有31人死亡。AMC医院26位住院中毒者中有7人死亡，Majalaya医院26位中毒住院病人有3人死亡。万隆市内也出现了假酒中毒者死亡的案例。西爪洼警察局局长阿贡（Agung Budi Maryoto）说，城内至少有4位假酒中毒者死亡。鉴于此种情况，万隆当地政府日前宣布，该地区进入紧急状态。当地专家分析称，在此次大规模中毒事件中，所有的病人都呼吸急促、意识减退，许多人还视力模糊，导致死亡症状多因中毒后导致内脏器官衰竭。据印尼媒体预计，因误饮假酒丧生的人数可能还会继续增加，这在一定范围内引起人们的恐慌。

在4月10日印尼警察总局举办的新闻发布会上，警方向人们展示了突击行动截获的非法制造贩卖的假酒。假酒一般是玻璃瓶灌装，也有的是装在使用过的矿泉水瓶里出售，有的呈黄色，但目前假酒的具体成分还不能最终确定，警方还在对此进行调查分析，卫生局也在等待实验室结果出来。据警方透露，有嫌犯承认把防蚊液、止咳药和含量达96%到98%的纯酒精混在一起私酿，也有假酒供货商承认是把这种纯酒精与糖浆、能量饮料及汽水混在一起。据透露，万隆地区的假酒以600毫升瓶装酒20000印尼盾（约合9.6元人民币）的价格销售。

目前，印尼警方已宣布成立特别工作小组，专门调查假酒在雅加达等地的流通扩散渠道，警方表示调查的重点不是销售者而是批发商。据西爪洼警察局局长阿贡（AgungBudi Maryoto）称，这种假酒未经正式注册，现在要全力查找究竟是哪里、由谁制造的。印尼警方在全国各地展开的突击行动，已逮捕9名涉嫌贩卖假酒的嫌犯，并持续追缉主要经销商。 按照印尼国家警察总局副总长夏弗汀将军的说法，要解决目前面临的这一问题对社会带来的危害，政府必须采取果断措施消除假酒的制造源，警方必须铲除酒精滥用与销售的源头，将肇事者绳之以法，予以最严厉的惩罚。按照警方部署，国家警察总署已与全国各地警察机构进行了有效协调，将在本月内解决这一问题。从长远目标来说，要在印尼消除假酒现象，短期来说，力争在今年斋月期间不再出现假酒问题。

据记者了解，在印尼，饮用假酒的死亡较常见，而外国人偶尔也会成为受害者，一些国家政府警告游客前往印尼巴厘岛和龙目岛时，要对食用当地烈酒和酒精饮料持谨慎态度。中国驻印度尼西亚大使馆和中国驻印尼棉兰总领馆分别于4月5日和12日专门发布公告，提醒在印尼中国公民谨慎购买及饮用酒精饮品，避免购买和饮用廉价劣质或来源不明的酒精饮品。目前并无中国公民因此次假酒事件影响的报告。

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