联合国机构：太阳能灌溉系统发展前景良好

人民网联合国4月12日电（记者 殷淼）联合国粮食与农业组织12日发布的一份最新报告说，太阳能灌溉系统已经成为发展中国家的大型农场和小规模农民负担得起的一项气候友好型技术，但是需要对太阳能灌溉系统进行充分的管理和监督，以避免出现水资源无法可持续使用的风险。

报告说，在评估太阳能灌溉系统的当前经济可行性时，需要考虑的因素包括：灌溉系统的规模和配置、水资源储存能力和便利性、灌溉井的深度、灌溉地区的偏远程度，以及待灌溉土地的土壤类型。报告指出，此类投资的"回报期"取决于上述各项因素。然而，与依靠柴油或化石燃料发电来抽水的灌溉方式相比，太阳能灌溉系统可以使用于灌溉作业的每单位能源的温室气体排放量减少超过95%。

太阳能光伏面板价格持续大幅下跌，给利用可再生能源提高灌溉能力注入了新的动力。联合国粮农组织副总干事玛丽亚·海伦娜·塞梅说：“降价后的太阳能灌溉系统很快被更多地区所采用，是涉及水、能源和粮食三大领域的一个可行的灌溉解决方案，为改善小户农民的生计、收入和粮食安全水平提供了巨大机会。”

该报告同时指出，尽管按照当地条件设计的滴灌系统可以节约水资源，但是让它自动地在农场一级实现节约用水的目标是不现实的。在作出各项灌溉政策决定前，应该先对较大领土范围内的水资源进行适合核算，因为降雨量、地表水、地下水、土壤湿度及与不同土地使用方式相对应的蒸发过程，都是同一个水循环系统的组成部分。

“太阳能降价带来的机遇也进一步迫使我们必须确保将合适的水资源管理和治理系统落实到位。我们需要战略性地思考如何利用这一技术来倡导更可持续的地下水资源使用方式，以避免出现水资源浪费和地下水过度开采的风险。” 联合国粮农组织土地及水利司司长埃德瓦多·曼苏尔说。

联合国粮农组织敦促各国政府优先将"绿色补贴"用于太阳能灌溉系统，而非依靠化石燃料发电来抽水的灌溉系统。针对太阳能灌溉系统的推广使用，联合国粮农组织提出的一项主要建议是确保在未落实合适的水资源管理计划前不抽取一滴水。

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