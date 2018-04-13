共促南海成邮轮旅游胜地

执行“三亚—菲律宾”国际邮轮航线首航的“中华泰山号”邮轮停靠在海南三亚凤凰岛国际邮轮港。

沙晓峰摄 新华社发

在刚刚举办的博鳌亚洲论坛2018年年会“中国—东盟省市长对话”上，与会嘉宾以“21世纪海上丝绸之路沿线邮轮旅游合作”为主题，目光聚焦邮轮旅游，中国和东盟将开展全方位邮轮旅游合作。

邮轮旅游开启国际合作

今年是中国和东盟建立战略伙伴关系15周年，中国—东盟关系正在从快速发展的成长期迈向提质升级的成熟期。来自中国海南省、天津市、广东省、香港特别行政区与柬埔寨西哈努克省、菲律宾巴拉望省、新加坡、泰国清迈府和普吉府等东盟国家的代表，以及克罗地亚和芬兰特邀嘉宾和世界知名邮轮企业代表，共同出席了博鳌亚洲论坛2018年年会“中国—东盟省市长对话”。与会嘉宾重点就开展邮轮旅游合作、开辟邮轮航线、开放邮轮签证政策、开展邮轮旅游推广等议题进行深入探讨，旨在加强海南和其他国内沿海省市与东盟地区邮轮旅游产业发展战略对接。

与会各方同意成立由海南倡议的“21世纪海上丝绸之路沿线邮轮旅游城市联盟”，在平等互惠的原则基础上，开展全方位邮轮旅游合作，促进旅游经济共同发展、合作共赢。以邮轮旅游合作为突破口，推动泛南海经济合作圈建设迈出实质性一步，进而真正将南海打造成和平之海、友谊之海、合作之海。联盟秘书处设在中国海南省海口市，将逐步吸纳更多的邮轮企业、港口运营商、旅行商和相关协会加入。

与会各方签署了《共同倡议》，就加强邮轮旅游合作达成共识：各方愿在平等互惠、互利共赢的原则基础上，开展全方位邮轮旅游合作，积极推动邮轮入境口岸签证政策进一步开放，并逐步消除政策壁垒，为邮轮互相进入对方口岸给予方便，相互开放邮轮旅游领域，实现旅游资源和客源市场共享，优化邮轮航线布局，提升航线互联互通，加快完善邮轮港口基础设施和服务体系，共同推动21世纪海上丝绸之路相关地区在上述各方面形成常态化合作机制。此外，各方愿共同构建邮轮旅游信息平台，并发挥各自优势，在邮轮旅游产业科研合作、职业培训、合作办学、人才信息化等方面加强合作，促进邮轮旅游业界交流与互通，为地方决策提供智力支持。各方愿围绕邮轮设计建造配套全产业链，发挥各方技术、工业和人才优势，推动技术交流与产业合作。

邮轮是中国旅游潜力股

海南省省长沈晓明介绍说，海南与东盟地区地缘相近、人文相亲、民俗相融，有经贸文化交流的历史渊源和合作的良好基础。在邮轮旅游合作方面已经有了很好的基础，也将会有更加广阔的前景。海南拥有地理位置、国际旅游岛政策、气候环境、基础设施、市场等诸多优势，为海南与东盟地区开展邮轮旅游合作提供了重要支撑，也为各邮轮公司带来了重要商机。海南与东盟地区一样，一年四季常夏无冬，是开展邮轮活动的理想之地。三亚凤凰岛国际邮轮港已经建成一个8万吨级和两个15万吨级的泊位，正在规划建设两个22.5万吨级的泊位。海口秀英港也是邮轮靠泊港，最大可停泊15万吨级邮轮。预计到2020年，海南邮轮码头将具备100万人次的年接待能力。从市场情况来看，目前海南运营母港航线10条，近五年共接待国际邮轮到访319航次，接待出入境游客57万人次。

“邮轮旅游产业是天津在京津冀旅游协同发展中的最大比较优势，拥有广阔的邮轮旅游客源市场、丰富的旅游资源、全面的政策优势和健全的邮轮配套服务体系。”天津市副市长赵海山提出，天津愿与21世纪海上丝绸之路沿线各方进一步深化合作，包括互为旅游目的地、互送客源，支持企业参加对方的邮轮会议、展览会。欢迎国际邮轮公司在天津设立邮轮用品采购供应基地。

记者从2018全国旅游工作会上获悉：中国将持续扩大邮轮旅游的产品供给，并提升产品供给质量，推动结构不断优化，制定《全国邮轮旅游发展规划纲要》。预计到2020年，中国国内邮轮旅游将达350万人次，国际邮轮旅游将达30万人次，运营邮轮达25艘，其中中资邮轮船队达5艘，并有力拉动邮轮设计制造、港口运营服务、旅游商业商务、金融保险等相关产业发展。

南海将成全球邮轮游胜地

“中国邮轮产业未来潜力在南海，南海将成为与加勒比海、地中海并肩的全球三大邮轮旅游胜地之一。”中国船舶工业行业协会常务副会长吴强说，要实现这一目标，各方要加快邮轮母港建设，完善邮轮港口基础设施，沿着21世纪海上丝绸之路打造民心相通的桥梁和纽带。

在嘉年华集团中国区主席陈然峰看来，泛南海地区气候宜人，旅游资源丰富，文化独特，在发展邮轮旅游方面有着得天独厚的条件，完全具备成为继加勒比海、地中海地区之后的又一个邮轮旅游区域中心的潜力。陈然峰建议，充分利用“21世纪海上丝绸之路沿线邮轮旅游城市联盟”机制，在东盟国家和中国之间建立便利的签证政策、通关政策以及港口优惠政策，以利于邮轮航线的开展。

柬埔寨西哈努克省省长润明说：“西哈努克省有柬埔寨唯一的深水海港，相信‘21世纪海上丝绸之路沿线邮轮旅游城市联盟’的建立，将有助于让西哈努克港口的优势发挥得更加淋漓尽致，带来更多的海外游客。”

菲律宾巴拉望省省长何塞·阿尔瓦莱兹说：“菲律宾越来越重视邮轮旅游。我对海南的邮轮旅游业抱有期待，希望巴拉望与海南在此领域可以开展合作。目前，菲律宾也在建立邮轮港，相信邮轮旅游可以进一步拉近巴拉望与海南的距离，大家可分享彼此在该领域内的资源，推动双方在邮轮旅游业上的长远合作。”

“海南地理位置优越，可以与沿线东盟国家联手打造独特的泛南海海岛风情邮轮航线。”云顶邮轮集团总裁朱福明说，比如从海南岛出发，推出往菲律宾、柬埔寨、泰国等地的循环航线，在让中国旅客前往各国旅游的同时，也可以接载东盟国家的旅客来到海南岛旅游，促进各国人民友好交流，建立多方共赢的邮轮经济圈。（记者 黄晓慧 赵 珊）

(责编：谭咪娜(实习生)、杨牧)