共创和平安宁繁荣开放美丽的亚洲和世界

让世界变得和平安宁，让生活变得幸福美好，是人类的共同愿望。

“我希望，各国人民同心协力、携手前行，努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。”在博鳌亚洲论坛开幕式上，习近平主席发表主旨演讲，立足实现人类美好梦想，着眼增进人类福祉，明确提出了共创亚洲和世界美好未来的中国方案，充分体现了大国领袖的天下情怀和历史担当，为亚洲和世界和平发展指明了方向、注入了信心、凝聚了力量。

“面对复杂变化的世界，人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？”习近平主席在主旨演讲中提出的“时代之问”，深刻揭示了在不稳定不确定因素依然很多、逆全球化趋势不断涌现的情势下，人类面临的重大抉择和挑战。当此之际，开放还是封闭，前进还是后退，人类必须作出回答。面对世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代大潮，只有在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界，人类才有幸福美好的未来。

如何共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界？习近平主席着眼世界大势，把握人类命运提出了“面向未来”的五点主张，是破解“时代之问”的关键所在，是共创亚洲和世界美好未来的根本路径。宇宙只有一个地球，人类共有一个家园。只有相互尊重、平等相待，走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路，才能实现持久和平；只有对话协商、共担责任，促进不同安全机制间协调包容、互补合作，才能实现普遍安全和共同安全；只有同舟共济、合作共赢，坚持走开放融通、互利共赢之路，才能推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；只有兼容并蓄、和而不同，相互取长补短、共同进步，才能使文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动社会进步的动力、维护地区和世界和平的纽带；只有敬畏自然、珍爱地球，不断开拓生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，才能为我们的子孙后代留下蓝天碧海、绿水青山。

“积土而为山，积水而为海。”幸福和美好未来不会自己出现，成功属于勇毅而笃行的人。共创亚洲和世界的美好未来，关键就是按照习近平主席提出的中国方案，同心协力、携手前行，努力构建人类命运共同体。作为实践人类命运共同体理念的重要载体，作为各国实现共同发展的国际合作新平台，“一带一路”建设5年来，已经有80多个国家和国际组织同中国签署了合作协议，中国秉持世界大同、和合共生等理念，以实际行动阐释着人类命运共同体的内涵，让共建“一带一路”造福各国人民，为世界和平与发展作出中国贡献。实践充分证明，只要各方秉持和遵循共商共建共享的原则，就一定能增进合作、化解分歧，让人类命运共同体的方舟驶向更加开阔的海域，让亚洲和世界的未来更加美好。

“善学者尽其理，善行者究其难。”构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界，不可能一蹴而就，也必然会面临这样那样的困难和挑战。但惟其艰难，才更显勇毅；惟其笃行，才弥足珍贵。只要我们顺应世界大势，坚持开放共赢，勇于变革创新，我们就一定能不断增进人类福祉，实现人类孜孜以求的美好生活梦想。（本报评论员）

《 人民日报 》（ 2018年04月13日 03 版）

(责编：谭咪娜(实习生)、杨牧)