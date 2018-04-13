中使馆提醒“柬新年”中国游客入出境注意事项

中新社金边4月12日电 (记者 黄耀辉)中国驻柬埔寨大使馆12日通过微信公众号提醒中国游客，柬新年期间在柬入出境注意事项，包括依法理性维权和仔细查验入境章，留意停留期等。

今年4月14日至16日，是柬埔寨法定公休假期，全民欢度传统新年。中国驻柬使馆提醒赴柬中国游客注意出行安全，并就在柬入出境再次提醒称，依法理性维权，正确应对入出境口岸小费问题。

该提醒称，柬政府禁止口岸工作人员向游客索要小费，柬有关部门承诺，对入出境口岸违规收费人员一经发现就采取调离工作岗位等手段严肃处理。来柬中国游客应遵守柬出入境有关规定，按要求填写好入境卡，如遇机场等口岸工作人员索要小费，应严词拒绝并向驻柬使馆投诉，尽可能提供对方佩戴的胸牌工号、柜台号、姓名、发生时间段等必要信息，以便及时核实查处。

该提醒说，旅行团或游客不应图一时通关便利主动支付小费。如遇旅游团领队强迫交纳过境小费，应及时向旅游主管部门投诉，同时向驻柬使馆反映组团社与领队有关情况和基本信息。

中国公民持有效普通护照或公务普通护照来柬，可在到达柬空港国际口岸和陆路国际口岸后申办1次入境停留期30天的旅游签证和商务签证，也可事先到柬驻华使领馆申办相应签证，或事先申办电子旅游签证。同时，入境时须事先填妥入境卡和海关申报单。入境时须遵守柬埔寨有关入境携带物品、外汇等相关规定，并填写海关申报单交给海关官员，配合柬方执法检查。

该提醒表示，仔细查验入境章，留意停留期。入境后如需延长停留期，须提前向柬移民部门申办签证延期手续。对逾期滞留者，柬有关执法部门有权采取罚款、遣返等处罚措施。

提醒还表示，从柬埔寨赴第三国，请事先确保已取得拟前往国家的入境签证和拟经停国家的过境签证，以免影响行程。

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