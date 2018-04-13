一言不合就绝食！印度人民党为抗议反对党“捣乱” 发起绝食活动

【环球时报驻印度特约记者 云天明】除游行示威之外，印度政客和民众表达抗议还有一种方式——绝食。最近执政党印度人民党和反对党国大党就上演了一场“绝食竞赛”，你方唱罢我登场，还由此引发闹剧。

据印度媒体12日报道，印度总理莫迪与内阁部长以及印度人民党议员，当天进行为期一天的绝食，以此抗议以国大党为首的反对党在议会上“捣乱”，致使多项决议“流产”。人民党日前发表声明称：“为了曝光国大党非民主化的行径、追求政坛分化的企图以及阻碍国家发展的计划，莫迪总理将在坚持日常工作的同时，于12日发起为期一天的绝食活动。”据印度“News18”网站12日报道，包括印度人民党主席沙阿、内政部长辛格等在内的印度人民党成员都参加了当天的绝食活动。国大党称这完全是一场“闹剧”，相关决议未能通过也有人民党的责任。他们认为，政府不允许他们讨论饱受争议的问题，如银行欺诈案、农民危机以及全国统考考题泄露案等。“政府白白浪费了议会上的250个小时，如此无能就应该退休。现在不是总理坐下来绝食的时候，是他应该退休的时候。”

人民党此次的行动是为了回击国大党本周一在圣雄甘地墓附近举行的绝食抗议。国大党表示，社会上针对“达利特人”和少数群体的暴行愈演愈烈，他们是为这些人争取权利。不过国大党的抗议行为却招致嘲笑，因为一张国大党多名领导人在绝食前大嚼鹰嘴豆的照片在网上疯传，印度人民党借此嘲笑国大党的绝食是个笑话。为了引以为戒，印度人民党要求其党员在周四之前不要在任何公共场合进食，以免被拍到。另据消息人士透露，鉴于周四的绝食活动公开举行，活动场所周边的零食摊已被清理。国大党对印度人民党的这一系列举动同样报以嘲讽态度，称这种绝食无非是为了秀照片，完全是在演戏。

英国《卫报》称，在印度，绝食抗议可谓一项政治传统，甘地就是代表之一。与此同时，4月也是印度教徒的斋戒期。每年三、四月和九、十月，他们都会举行斋戒，因此印度人民党和国大党上演“绝食竞赛”并不稀奇。不过“在线印度”网站发文称，在过去数月，印度多地传出民众饿死事件，在这种情况下，各政党还以绝食来互相斗争，是对民众的生死视而不见。

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