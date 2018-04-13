英内阁达成一致！支持美对叙利亚采取军事措施

图为英国潜艇资料图

海外网4月13日电 据CNN消息，当地时间4月12日，英国政府发言人发表了一则声明，称英国内阁已达成一致，决定支持美国对叙利亚的军事行动，以确保阿萨德政权不会继续使用化学武器，但具体的行动措施并未说明。

据报道，英国政府发言人表示，英国当地时间4月12日下午，在英国内阁会议上，部长们收到了叙利亚杜马无辜平民袭击事件的最新消息,消息表示阿萨德政权“极有可能”对叙利亚人民使用了化学武器。内阁一致认为,鉴于阿萨德政权有使用化学武器的记录,且阿萨德政权“极有可能”是这次化学武器袭击的责任方，部长们认为，要采取相应措施以防止化学武器被再次的使用。

这次声明还表示,英国将与美国和法国将会合作协调共同面临接下里的国际形势。法国马克龙此前已曾声称,法国已经拥有阿萨德政权使用了武器的“证据”,并支持美国的任何行动。

据海外网此前报道，英国首相特蕾莎 梅已于当地时间周四(12日)召集“战时内阁”,准备好加入打击叙利亚政府的美英法联合军事行动。

在疑似化学武器袭击事件被报道后,叙利亚反对派、美国、英国、法国等纷纷指责叙政府军使用化学武器袭击无辜平民。但叙利亚坚决否认,并指责西方和叙反对派造谣,目的是保护被围困的恐怖分子。俄外交部则认为,该谣言旨在袒护恐怖分子,并为外部势力发动打击寻找借口。

对于叙利亚问题,中国外交部发言人耿爽在12日的例行记者会上强调,中方一贯坚持和平解决争端,一贯反对在国际关系中动辄使用武力或威胁使用武力,一贯主张按照《联合国宪章》行事。呼吁有关方面保持冷静克制,使紧张局势尽快缓和下来。(编译/海外网 朱剑宇)

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