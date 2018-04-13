中企援建巴基斯坦一所“友谊中学”举行移交仪式

12日，由中国机械设备工程股份有限公司援建的巴基斯坦北部一所“友谊中学”举行新校舍移交仪式，此举将帮助解决几百名儿童的上学问题，推动当地教育事业发展。图为孩子们笑容洋溢，期待搬入新校舍。丁雪真 摄

人民网穆扎法拉巴德4月12日电（记者 丁雪真）12日，由中国机械设备工程股份有限公司（以下简称“中设”）援建的巴基斯坦北部一所“友谊中学”举行新校舍移交仪式，此举将帮助解决几百名儿童的上学问题，推动当地教育事业发展。

当天下午，该校近250名师生在新修建的操场上欢迎中方代表的到来。随后，双方举行了新校舍移交仪式，中方代表为该校学生捐赠了书包、文具、科普读物等学习用品。

中设党委书记、副董事长韩晓军在仪式上表示，中巴友好早已融入两国人民的血脉，此次捐建“友谊中学”，是中设对巴基斯坦政府和人民的深情回馈。村长萨迪克·阿巴西随后在致辞中感谢中方对巴基斯坦人民给予的无私援助，并表示“友谊中学”将成为中巴友谊实实在在的见证。

本次援建的“友谊中学”位于巴控克什米尔首府穆扎法拉巴德市东北部的德哈尼村。该校原有校舍在2005年南亚大地震中损毁严重，后由于缺乏资金，长达12年间校舍并未得到有效修缮，学生们长期挤在仅余的几间教室中上课。

韩晓军告诉记者，考虑到以上背景，为保证新校舍的抗震能力，中方在设计之初进行了多方调研和详细对比、几次改变设计方案，并从国内外市场采购最优质的施工材料，最终保证新校舍的抗震能力达到8级抗震标准。

据悉，新校舍由中设出资2700余万卢比进行援建，共有18间房屋，其中包括12间教室和多个办公室，可容纳400名学生同时就学。阿巴西称，新校舍交付使用后，将有效缓解教室紧缺问题，并为当地教育事业发展做出贡献。

(责编：樊海旭、杨牧)