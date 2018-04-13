“中国的成就独一无二”

人民网巴黎4月12日电（记者 龚鸣）“当然，我是中国改革开放的见证人。”面对记者的采访要求，法国老先生米歇尔·安贝尔毫不犹豫地回应道。2000年退休后，安贝尔被烟台市投资促进局外聘为高级顾问，专门负责中法、中欧之间的投资对接。但算起来，安贝尔扎根中国已经二十年有余。安贝尔的中文名字是贺伯特，更多的人称呼他“老贺”，这让他感觉中国并不是他乡。

1996年贺伯特第一次到中国内地，先后在佛山、上海、北京等地工作。为了帮助公司寻找投资机会，他跑遍了全中国。“尽管当时的中国还很落后”，贺伯特说，“但在改革开放政策的推动下，中国正在‘觉醒’，处处蕴含着机遇。”贺伯特告诉记者，当时中国开放的态度令其受宠若惊，所到之处，他都受到了热情接待。

这也是为什么退休后的贺伯特毅然接受聘任，前往山东工作的原因之一。“中国的发展潜力巨大，我希望能继续为中法关系贡献力量。”贺伯特说，自己一不小心就见证了“烟台的成长和整个中国的变化”。说起这期间的变迁，年逾八十的贺伯特情绪激动、滔滔不绝，“不可思议”“无法想象”等词语频繁脱口而出，“二十年前的中国就像是另外一个世界”。贺伯特告诉记者，烟台市从一个本世纪初的小县城成长为GDP高达几千亿元的大都市，周边的村庄也成了城市的一部分，这已足够说明问题。“北京上海如此，小城市小乡镇也是如此，中国的发展是同步的、持续的、全面的。”

在其最新出版的《亚洲印象》一书中，贺伯特描写了动人的一幕。在一对中国年轻人的婚礼上，他见到了这样的三代人：满脸沧桑的务农祖辈、面色黝黑的父辈和前程似锦的城市新人。“三代同堂展现的正是不同时代的面貌，”贺伯特告诉记者，这一景象体现的代际反差与进步令他感动不已，“这不正是中国变迁的写照吗？”

贺伯特表示，改革开放带来的现代化让中国人民受益匪浅。道路越来越宽，交通越来越便利，人民生活越来越好，他笔下的中国老百姓悠闲富足、无忧无虑。贺伯特告诉记者，中国政府为人民修建了不少福利住房，他看过无数高楼拔地而起，也看过空空如也的楼房逐渐灯火通明。他说，有时夜晚开车看见那些窗子里溢出来的灯光，他都会莫名的感动。“这是多么神奇的魔力啊。”贺伯特抑制不住脸上的兴奋。

贺伯特认为，中国政府有着强大的决心和魄力，是中国成功的关键。最令其印象深刻的是，改革开放以来中国基础设施建设突飞猛进，因为“中国政府明智地将它摆到了国家发展的首位。”贺伯特回忆，2011年京沪高速铁路通车时，他根本不敢相信这是三年就可以完成的工程。“在法国，一项决定的诞生之初就会受到各方阻挠，两三公里的铁路修成都需要好几年。效率之高在于中国政府的决心坚定。”贺伯特说，中国和印度的对比更加明显，同样是发展中国家，中国的基建已达到世界领先水平，而印度几乎止步不前。“改革开放是世界上独一无二的，中国取得的成就也是独一无二的。”贺伯特感慨道。

作为投资顾问，贺伯特常常苦口婆心地劝导外商，“来中国看看，此刻就是最好的时机”“别发邮件，别发信息，来一趟中国就够了”……从在华外企业工作者到中国政府顾问，贺伯特说他有足够的理由说服外商投资中国。“中国有着巨大的开放市场，中国城市正在发展，中国人购买力正在提高，更重要的是中国各行各业都展现出了欢迎和开放的姿态。”贺伯特说，十多年来，他在中国工作如鱼得水，促成了大量投资项目，“从来、从来没有任何一个投资者对中国失望过”。贺伯特强调，这一成绩令他骄傲无比。

贺伯特十分赞赏中国政府扩大开放、深化改革的决策，对未来中国的发展充满信心。“很多人问我怎么看待中国的未来，我只有一个词：前景光明！”贺伯特说，“未来五十年仍将是中国的发展期,也是外资的机遇期。”

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