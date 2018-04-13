联合国启动信托基金帮助改善全球交通安全状况

人民网联合国4月12日电（记者 殷淼）联合国常务副秘书长阿米娜·穆罕默德12日在第72届联大会议上宣布，正式启动联合国道路安全信托基金，通过缩小各国在调动资源动员方面的差距，在各级采取有效行动，加速改善全球交通安全状况。

2016年4月，联合国大会通过决议，要求联合国秘书长“考虑是否有可能通过自愿捐款设立道路安全信托基金，以支持实施“行动十年全球计划”和与道路安全有关的可持续发展目标。

据介绍，每年在道路交通事故中大约有125万人遇难，其中多达5000万人受伤，通常情况严重。除了人类的苦难之外，道路交通死亡和伤害给个人和社会造成重大经济损失，使数百万人陷入贫困，每年为全球经济造成大约1.85万亿美元的负担。这使得解决道路安全成为当代最紧迫的社会，经济，健康和发展挑战之一。，

联合国道路安全信托基金支持采取协调一致的方式改善全球道路安全，将重点加强政府机构、地方政府和市政当局制定和实施道路安全方案的能力，优先考虑中低收入国家的项目。基金将按照“道路安全行动十年全球计划”五大支柱具体行动，即加强道路安全管理能力、改善道路基础设施和更广泛的运输网络的安全、增强车辆的安全性、改善道路使用者的行为，以及提升事故后护理能力给予支持。

“我们有机会拯救世界各地数百万人的生命，并防止与道路交通事故有关的伤害、痛苦和机会的丧失，”阿米娜说，她敦促所有利益相关者向信托基金捐款，努力实现全球道路安全的目标。

联合国欧洲经济委员会负责人奥尔格·阿尔戈耶洛娃说：“道路安全信托基金将成为实现可持续发展目标道路安全目标急需进展的催化剂。”与此同时，国际汽车联合会主席兼联合国道路安全特使让·托德也强调了扩大资源以实现全球道路安全目标的重要性。

当天，由193个会员国构成的联合国大会也通过了一项关于道路安全的决议，其中要求采取一系列措施预防道路交通事故并尽量减少造成的损失。它敦促采取的措施之一是实施车辆安全条例的采取政策和措施，以确保所有新车辆符合“适用于保护乘员和其他道路使用者的最低限度规定，并配备安全带，安全气囊和主动安全系统作为标准设备”。

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