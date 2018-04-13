联合国将6月3日定为“世界自行车日”

人民网联合国4月12日电（记者 殷淼）联合国第72届联合国大会12日在一个主题为：“体育促进发展与和平：通过体育和奥林匹克理想建立一个和平的更美好的世界”的全体会议上通过一致决议，将6月3日设定为世界自行车日。

当天，由白俄罗斯、厄瓜多尔、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦、土耳其、土库曼斯坦和越南向联大会议提交的“世界自行车日”决议草案顺利获得通过。

大会认为，体育是可持续发展的重要推动力量，对实现千年发展目标及《2030年可持续发展议程》具有促进作用。需要加强和进一步协调在各级做出的努力，包括多方利益攸关方伙伴关系，最大限度地发挥自行车在促进实现包括可持续发展目标和《2030年议程》各项具体目标在内的国际商定发展目标及和平文化方面的潜力。

大会决议表示，鼓励会员国在跨领域发展战略中特别注意自行车，并酌情将自行车纳入国际、区域、国家和国家以下各级发展政策和方案，加强道路安全并将其融入可持续出行和运输基础设施的规划和设计，特别是为此采取政策和措施，积极保护和促进行人安全和自行车出行。

大会决议同时还鼓励会员国采取最佳的做法和途径，在全体社会成员中推广自行车，在这方面欢迎在国家和地方两级举办骑自行车活动的举措，以此增强身心健康和福祉，在社会中营造一种骑自行车的文化。

决议说，联合国大会邀请各会员国，联合国系统各组织及其他相关国际组织，国际、区域和国家体育组织，民间社会(包括非政府组织和私营部门)以及所有其他利益攸关方相互合作，纪念、庆祝和宣传国际自行车日。

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