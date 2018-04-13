汉语热丰富德国文化风景线

中国人民大学学生民乐团在莱比锡孔院10周年庆典现场表演。

本报记者 冯雪珺摄

“中国人说，百闻不如一见。不过，在莱比锡如果想要了解中国、学习中文，人们不需要坐飞机长途跋涉，到市中心的孔子学院听课就好。既很方便，又很便宜，真是非常好！”

4月11日，在德国莱比锡大学孔子学院（以下简称莱比锡孔院）成立10周年庆典上，莱比锡市政府外办主任加布里埃莱·高特福斯一口流利的中文，在近百名嘉宾面前为莱比锡孔院“打广告”。

上世纪80年代，高特福斯曾远渡重洋，在北京大学学习两年，不但有了一个美丽的中文名——郭嘉碧，更与中国结下了不解之缘。然而这样的机会，在今天依然难得。莱比锡孔院的建立，大大拉近了这座德国名城与遥远中国的距离。

10年前德国掀起的“中国热”仍在升温

2008年，莱比锡孔院由莱比锡大学与中国人民大学合作成立。托马斯·洛特灵从那时起就在孔院工作，如今他是孔院的执行院长，胸前的名牌上印着大大的中国名字：岳拓。他与中国乃至孔院的缘分，始于18岁时的一次亚洲自行车旅行，从那开始，他就决定要学一门亚洲的语言。

与柏林、慕尼黑、法兰克福等德国城市相比，莱比锡并不算一个太国际化的城市，在岳拓学习乃至刚刚工作的年代，学中文的人并不算多。

岳拓回忆道，大约从10年前，德国开始掀起一场“中国热”——2008年北京奥运会、2010年上海世界博览会的举行，让越来越多的德国人开始关注中国，关注汉语。

也正是趁着这一契机，莱比锡孔院从小小的课堂逐步发展起来，极大地方便了对中国感兴趣，以及要派驻中国工作或是计划去中国旅游的人。

而莱比锡孔院成立10年，不仅拉近了莱比锡民众与中国的距离，也拉近了中德两所高校间的距离。参会的中国人民大学党委书记靳诺表示，自从双方合作承办莱比锡孔院以来，两校间交流活动不再局限于教授层面的学术交流，学生间的交流、学习与互动也明显增多，合作关系也覆上了一层亲切感。

“如果说10年前成立莱比锡孔子学院还是一项大胆的试验，那么现在可以确认，这项试验取得了成功，甚至极大地超出预期。”莱比锡大学校长贝阿特·舒克英表示。

对德国民众而言，孔子学院的到来，给了当地人另一个了解中国的窗口。“到孔院来学习的德国人，会发现中国不只是媒体上报道的那些。”岳拓说，大部分德国人并不会用手机付钱，当他们知道中国老奶奶上街买菜都会使用微信、支付宝等非现金支付手段时，都十分惊讶中国竟然如此现代化。

为了让更多人通过德国媒体以外的渠道，更多了解当代中国的风土人情，2014年起，莱比锡孔院还承担起《孔子学院》杂志中德文版的编辑工作，每期选取一个德国人感兴趣的中国主题，以图文并茂、双语对照的形式，讲述中德故事。岳拓表示，杂志创刊至今，订阅量在不断上升。

中文是德国基础教育国际化的有机部分

在莱比锡孔子学院成立10周年的论坛上，不仅有中德两国大学的参与，还有很多当地中小学的代表也来到了现场。

李胜超目前任教于萨尔兹曼外国语学校，这是图灵根州第一所开设孔子课堂的中学。他介绍说，学校已经有200多年的历史，从2002年就开设了中文课程，目前学校已经成为州政府指定的外国语学校。而从2017年起，莱比锡所在的萨克森州教育部，已经将中文纳入中学毕业会考科目体系。

事实上，这恰恰也顺应了当下欧洲的潮流。李胜超介绍说：“早在2001年，欧盟就将该年设为‘欧洲语言年’，学校开设中文课程，也是当时州政府在这一背景下的决策。”

如今，欧盟已将每年的9月26日定为“欧洲语言日”，并专门设立了“语言多样化专员”职位，旨在促进欧洲的语言多样性发展，创造语言学习机会，增加不同文明的交流和对话。

中文作为全球使用人数最多的语言，也就愈加得到重视。通过孔子学院合作开展中文教学，传播中国文化，不仅是中德合作的应有之义，也与莱比锡、德国乃至欧洲自身教育文化政策相契合。

在舒克英看来，莱比锡孔院在莱比锡甚至中部德国的文化风景线上扎下了根基，在推介中国语言与文化方面占据了极其重要的地位。郭嘉碧则表示，“在莱比锡向国际大城市发展的过程中，孔子学院添加了很多丰富的色彩。”

也正因如此，汉语教学在德国取得了长足发展。目前，德国共有19所孔子学院，还设有5个孔子课堂，超过300所德国中小学开设了中文课程，覆盖3万多名学生。

中国驻德国大使馆教育处公参刘立新表示，过去10年既是孔子学院在德国落地开花的黄金10年，也是德国汉语热的黄金10年。孔子学院的建立，与德国制定的基础教育国际化的目标吻合，因此也普遍得到了当地政府的支持。

（本报莱比锡4月11日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月13日 22 版）

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