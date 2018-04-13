近日，韩国临床心理学会对会内300余名心理学者进行“韩国孤独指数”问卷调查，结果显示，在总分100分的情况下，韩国人孤独指数高达78分。超过60%的受调查者认为，个人主义的发展是造成韩国社会孤独感加深的主要原因。

从社会结构看，随着传统家庭结构解体，韩国社会独居人口不断增加。据预测，至2050年，韩国每10户家庭中就有4户为“一人户”。韩国大有赶超日本成为“单身大国”之势。韩国统计厅的数据显示，目前20至29岁的韩国人中，未婚率达91.3%；30至39岁的未婚率为36.3%，两个年龄段的未婚水平均高于日本。

个人主义意识的蔓延使得社会成员间的联络日益减少。据韩国《中央日报》报道，经济合作与发展组织（OECD）发布的资料显示，人情冷漠是韩国社会普遍存在现象。OECD为研究各国社会联系质量，对包括其成员国在内的38个国家和地区进行了“必要时是否有可依靠的人”调查。结果显示，韩国人当中只有76%回答“有”，位列倒数第一，而OECD成员国平均值为89%。该组织表示，强有力的社会联系不仅可以提供感情上的支持，还能在职业、服务等领域为人们提供重要机会。韩国过低的社会联系质量与极度发达的网络和社交媒体形成鲜明对比。

人们日益加深的孤独感引发了一系列的社会问题。心理学家们普遍认为，孤独与精神问题和社会问题在某种程度上有所关联，目前韩国社会中的很多问题都是由孤独感引发的。分析认为，孤独感可引发抑郁症、自杀、孤独死、在网上恶意评论、报复社会实施犯罪等问题。

不愿与人交往、通过犯罪释放愤怒的“社会孤立者”在韩国也逐渐增多。韩媒称，韩国网络上存在着10余个规模不等的社会孤立者社区，注册人数最多的达到数万人。这些人过着与世隔绝的生活，只在网络上互相交流，并经常表现出试图通过犯罪发泄对社会不满的念头。

韩国相关专家表示，孤独感若长时间得不到排解，会导致一系列精神性和社会性问题。政府应提供条件，消除产生孤独感的社会结构问题。同时，需要制定相应政策，奖励民众的义务奉献等利他性、社会性活动，让社会成员因此相互联系起来。

（本报首尔4月12日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月13日 22 版）

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