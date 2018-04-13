微塑料，海洋中的新型污染物（科技大观）

最近，一篇关于英国女王向塑料宣战的文章在“朋友圈”刷屏，据说白金汉宫等王室房产内将禁用抛弃式塑料吸管和塑料瓶。这一新闻再次引发了人们对海洋塑料污染问题的关切。

塑料垃圾是海洋不能承受之重。据统计，全球每年有1000万—2000万吨的塑料垃圾进入海洋，随时间的流逝破碎成不计其数的微塑料存在于水体中，能够存在数百年时间。

微塑料，指粒径小于5毫米的塑料个体。如今，微塑料的分布区域已遍及地球各个角落，从近岸河口区域到大洋，从赤道海域到南北极，从海洋的表层到大洋的超深渊带，人类都发现了它的踪迹。根据来源，微塑料可分为两类：一类是初生微塑料，其成品就是微塑料粒，例如日化用品中含有的微塑料及塑料微珠在运输过程中泄露进入环境；另一类是次生微塑料，也就是体积较大的塑料垃圾进入自然环境后，经光照、物理、化学及生物降解作用，碎片化形成的微塑料。

海洋微塑料极易被生物当作饵料而误食。这是由于其与海洋食物链底端生物处于相同的尺寸范围，而且表面可以附着微生物和其它海洋生物。在食物网的流动过程中，对生物产生物理和化学上的危害。例如，无法被消化也不容易排出体外的微塑料，在海洋生物的消化道中长期累积，会使生物产生饱腹感，导致营养不良甚至因无法摄食而死亡；微塑料自身的化学毒性以及从环境中吸附的化学毒物，可能会对摄食的生物产生直接伤害，并且可能在食物链中的各个水平生物体内富集。

微塑料还可能造成入侵物种及病原微生物的传播。在海洋环境中的微塑料就像一艘乘风破浪的小船，相对于漂浮的藻类和其它生物残骸等自然基质，它的性质更加稳定，能搭载附着在表面的微生物随洋流旅行，其中包含的部分有害微藻和水产致病菌，可能对海洋生态系统产生影响。

现在，荷兰、澳大利亚和美国都有人发明了海洋塑料垃圾收集装置，对塑料垃圾有很好的收集效果，但问题的关键在于投入运行后的管理，包括收集的塑料垃圾如何进一步处理、分类、利用等。如果主要靠公益，没有政府资金支持，推广就很困难。

面对现在海洋塑料污染和微塑料问题，一方面需要国家相关部门完善与塑料污染管控相关的法律，建立良好的废弃塑料回收循环利用机制；另一方面需要我们从自身做起，改变日常生活中的一些消费习惯，减少废弃塑料垃圾的产生。例如，减少一次性塑料制品——塑料袋、塑料吸管、塑料餐具等的使用，尽量使用耐用品；减少对塑料瓶装饮用水的消费，外出携带水杯；对被过度包装的产品说“不”，提倡简约的生活方式；在购置美妆、个人护理类用品时，阅读产品成分标签，不购买含有塑料微珠的产品等。让我们共同向海洋中的“新型污染物”宣战！

（作者为国家重点研发计划海洋微塑料项目负责人、华东师范大学河口海岸学国家重点实验室教授）

《 人民日报 》（ 2018年04月13日 22 版）

(责编：冯人綦、曹昆)