让现代金融服务贴近非洲百姓

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4月10日，中刚非洲银行总部大楼落成仪式在刚果（布）首都布拉柴维尔举行，一座崭新的现代化大楼傲然屹立于刚果河畔。

作为中非金融合作的一个重要项目，中刚非洲银行开业两年多来在金融普惠方面下足了功夫，越来越多的普通刚果（布）民众用上了曾经是“奢侈品”的银行卡，银行服务不再遥远。当地人经常说，这是属于刚果（布）人民自己的银行，感谢中国。

为刚果（布）带来最先进的金融服务

10日上午，在布拉柴维尔市中心，民众热烈庆祝中刚非洲银行总部大楼落成。中刚两国国旗在阳光映照下，格外鲜艳。刚果（布）总统萨苏为大楼剪彩，并向大楼建设者授勋。刚果（布）人民长久以来的期盼成为现实。

“刚果（布）人为这一充满魅力的建筑感到骄傲。”刚果（布）财政和预算部长卡利斯特·恩加农戈表示，他每天都通过窗户观察工程的进展，这是刚果（布）与中国合作的一个关键项目，为刚果（布）人民提供了最先进的金融服务，未来还将服务刚果（布）广大的农村地区，并向中部非洲乃至整个非洲市场进军，“希望中刚非洲银行取得巨大成功。我坚信，这一银行一定能够满足刚果（布）人民的期待。”

2014年6月，在中刚两国元首的共同见证下，双方签署组建合资银行的协议。一年之后，中刚非洲银行便开始营业。2016年2月，中刚非洲银行总部大楼奠基。如今，该行总部大楼正式投入使用，一举成为当地的地标性建筑。

布拉柴维尔市长克里斯蒂安·奥康巴表示，整个城市都参与到这一庆祝活动中来，商业银行是非洲经济转型的载体，中刚非洲银行让各个经济部门都能从中受益，从企业到家庭都可以通过银行服务激发活力。他表示，这一银行在建设阶段便创造了许多就业机会。

中刚非洲银行董事长里戈贝尔·安德利表示，该行的目标旨在激发刚果（布）的金融能力，“为刚果（布）客户提供高质量的金融服务，这是我们长期以来梦寐以求的愿望”。他曾经在全世界各地寻求合作伙伴，最后中国的支持让这一梦想成为现实。安德利表示，作为长期发展战略，中刚非洲银行将为非洲振兴提供金融支持。

在立足本土的基础上引入大量创新

中刚非洲银行是一家本土化的刚果（布）银行，在中刚两国元首推动下茁壮成长，这也是中国与刚果（布）首次在金融领域合作。中国农业银行成为与中部非洲国家开展金融合作的第一家中资商业银行。

中国农业银行副行长郭宁宁向记者表示，中刚非洲银行是中刚两国友谊的结晶，是中非金融合作的典范。它铭刻了中刚非洲银行的发展历程，也展示了两国政府和各方股东立足刚果（布）建设现代化的金融体系，支持刚果（布）和中非地区经济建设的决心。

“中刚非洲银行已经取得了显著的经营成效，各项业务发展非常迅速，市场份额迅速提高，现在能为公司客户和个人客户提供比较全面的金融服务。在产品和服务方面有许多亮点，既面向高端重点客户，也面向普通大众客户，在普惠金融方面，做了很多创新。”郭宁宁介绍说，中刚非洲银行对刚果政府信贷方面的支持，已经达到了当地市场份额的第一，存款贷款等各方面的份额也进入到了刚果（布）当地主流银行的行列，在布拉柴维尔和黑角都设立了分行，在刚果（布）主要城市和商业中心设立了经营网点。

同时，中刚非洲银行投入了大量自助银行的服务设备，在刚果（布）率先引入全功能的自助银行，可以全天候高效地为客户提供存取款、转账和查询服务。此外，中刚非洲银行还率先引入了银联卡，银联卡发卡和收单业务已经在刚果（布）落地，这是银联卡首次在中非地区落地，已经实现了本地货币和人民币的自由兑换，使得人民币国际化在中非地区再进一步。

中刚非洲银行总经理张建羽向记者介绍说，中刚非洲银行在建设电子支付网络时也做了很多创新，引入了智能POS机、二维码的扫码支付、移动支付，同时也在做这方面的基础设施建设。

郭宁宁表示，“我们希望中刚非洲银行在支持刚果（布）经济建设和支持中非经贸往来方面发挥主力军的作用。在推动‘一带一路’向非洲延伸、建设中非金融大动脉方面发挥桥梁纽带作用”。

萨苏总统参观中刚非洲银行时指出，该行不仅有助于刚果（布）建设现代化金融体系，还可以立足刚果（布）进一步辐射中部非洲乃至全非洲。

将银行服务从优质客户扩大到所有阶层

中刚非洲银行为刚果（布）带来了先进的金融管理理念和方法，让便利的现代化商业银行服务走入普通百姓家。

中刚非洲银行副总经理帕特里克·奥邦比向记者表示，过去，刚果（布）商人去中国做生意，在转账、结算的时候总有很多困难。“现在一名刚果（布）商人到中国进货，或者一名中国商人到刚果（布）投资，通过我们银行，都将变得很便捷。”

他介绍说，由于中方的参与，让金融服务在刚果（布）变得大众化了。“中刚非洲银行的成立给刚果（布）带来了很多变化，我们提供了许多市场上之前没有的服务。现在人们只需要2000非洲法郎（约合23元人民币）就可以拥有自己的银行账户。过去，银行服务在刚果（布）是精英才能享有的服务，只有很优质的客户才能拥有银行账户。在中国的帮助下，我们的银行服务深入到所有阶层的客户。更多的人们可以享受到简单、便利的金融服务，并从中受益，这是我们金融发展非常重要的一步，我们要感谢中国。”

“独行快，众行远。”奥邦比说，中国的支持与合作让刚果（布）银行业得到了飞跃式的发展。过去布拉柴维尔的自助取款机屈指可数，到了公务员发工资的时候，自助取款机前面就会排起长龙，拥挤不堪。现在中刚非洲银行投入的自助取款机已经是当地其他银行的一倍之多。

“我要马上把自己的工资账户转到中刚非洲银行来。”刚果（布）总统府一位官员在参观后向记者表示，这样的银行服务是普通民众最为期待的，中刚金融合作为我们展示了最好的范例。

中刚非洲银行工作人员莫莱卡从中国毕业后回到刚果（布）工作。她表示，“这个银行是我们的希望，现在最贫穷的刚果（布）民众也能拥有自己的银行卡。”莫莱卡说，这对于刚果（布）民众来说是发展、新兴的象征。

“中非合作发展新的时代也有新的机遇，有新的更广阔的发展空间。”郭宁宁表示，金融合作在非洲还可以进一步开拓，在人民币国际化方面，中刚非洲银行也是一个很好的载体和平台。

（本报布拉柴维尔4月12日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月13日 22 版）

(责编：冯人綦、曹昆)