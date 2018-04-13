“让悲惨历史不再重演”

“‘慰安妇’是日军强征的性奴隶，日本政府应承认罪行，承担法律责任”，在4月10日举行的《日本的“慰安妇”问题证据资料集1》新书发布会上，该书作者韩国世宗大学日裔教授保坂祐二如是说。据韩国媒体报道，该书一条一条地公开了日本二战期间曾强征“慰安妇”为性奴隶的证据，此间“慰安妇”受害者老人证言相关文件的公开，意味着具备了向日本政府就“慰安妇”问题追究法律责任的重要依据。

《日本的“慰安妇”问题证据资料集1》收录了日本国内有关日军“慰安妇”问题的档案和文件，同时就文件与“慰安妇”受害者证言是否一致进行了分析。随着研究深入，保坂祐二指出，“截至目前的分析证明，‘慰安妇’受害者证言和过去日本政府的官方文件惊人一致”。

据悉，这本厚达416页的书中，收录了1937年至1945年间日本编写的共80份有关“慰安妇”的文件。其中，50份曾收录于1997年日本“亚洲妇女基金会”编纂的《从军“慰安妇”相关资料集成》，其他30份文件则选自日本国立公文书馆、防卫省防卫研究所、外务省外交史料馆等。书中所有文件均标明出处，便于与原文进行对照。

在书中，保坂祐二公开了1940年10月11日高森部队对警备区内商人营业的规定中有关“特殊慰安业务”的内容。文件《特殊慰安业务规定》写有“慰安所慰安妇和皇军比例为1比100”的条款，保坂祐二分析称，这意味着1名“慰安妇”要接待100名日本军人。

相似的内容，可以在韩国已故“慰安妇”受害者卢寿福老人的证言中找到。二战期间她被日军强征至新加坡、泰国等地，2011年在泰国离开人世。根据老人留下的证言，在日军慰安所里，她早上起床后要为日本军人洗衣服、打扫他们的生活区，下午搬运弹药筒，与此同时一天还要被迫“接待”60名日本军人。

此外，该文件还含有“‘慰安妇’不能接待日军以外的普通人”“制定散步区域”等条款，保坂祐二指出，这些规定都剥夺了“慰安妇”受害者的人身自由。

除了收录整理史料文件、进行分析外，保坂祐二还介绍了日本对亚洲多国发起侵略战争的背景等。他表示，这是为了帮助读者更容易掌握史料文件的内容和意义，从根本上理解“慰安妇”问题。

保坂祐二表示，日军肆无忌惮地将强制卖淫视作军方公务，这令人难以置信，日本军方和日本政府无法逃脱法律责任。有韩国媒体强调，越是痛苦的历史越应记录和记忆，这是为了让悲惨历史不再重演。

（本报首尔4月12日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月13日 21 版）

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