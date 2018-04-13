一带一路与可持续发展目标相互促进（国际论坛）

强有力的伙伴关系和能力建设是成功落实“一带一路”倡议和可持续发展目标的关键

当今世界仍面临重大挑战。尽管全球在减少极端贫困方面已经取得巨大进展，但日益加剧的不平等和气候变化依旧威胁着人类社会和环境的可持续发展。为应对这些挑战，2030年可持续发展议程应运而生，这是所有人为推动全世界共同繁荣所作出的承诺。

然而，在全球范围内实现2030年可持续发展目标面临巨大资金缺口。仅在亚洲地区，2010年到2020年间的基础设施投资需求就高达8.3万亿美元。如何充分利用所有可调动的资源，是实现可持续发展目标所面临的主要挑战。

当前，外国直接投资在推动可持续发展中扮演着愈发重要的角色。这其中，“一带一路”倡议庞大的投资规模和资金流，将有潜力转化成为实现可持续发展目标所需的资金。我们有责任探索如何让这些投资成为落实可持续发展目标的“加速器”。

“一带一路”建设能够创造新的贸易和投资机会并促进经济发展，它可以成为调动和整合资源的有效平台。更重要的是，在中国和其他国家巨大的财政和政治支持下，“一带一路”倡议还可以为投资不足的国家填补资金缺口、满足发展需求。“一带一路”倡议和可持续发展目标能够且应当相互促进，将经济成果和人类发展相结合。

我们需要积极探索并落实创新方案，促进金融合作、缓解投资风险、保持资本流通的长期稳定，并将这些方案与包容性和可持续的成果相结合，有效探索可持续增长新路径。在这过程中，私营部门能够发挥重要作用。

联合国秘书长古特雷斯近期表示，有创造力的商界领袖对于塑造具有包容性，尤其是可持续性的经济必不可少。事实上，私营部门也是“一带一路”倡议的重要力量，不仅能够填补实现可持续发展目标所需的资金缺口，也能作为催化剂对发展领域产生积极的影响。

私营部门有能力也有责任通过投资实现“一带一路”沿线国家的绿色基础设施建设。中国和国际性企业可以为推动各国向低碳经济转型作出巨大贡献，同时为当地民众创造体面的工作和生活、改善人民的健康和教育水平。

城市、交通枢纽和大都市地区在建立区域互联互通、加强合作网络和寻求创新方面发挥着重大作用，对促进可持续发展至关重要。“一带一路”沿线城市可以通过建立合作网络、发挥互补和协同作用，加强其连通性和可持续性。由广东省的9个城市和香港、澳门两个特别行政区组成的“粤港澳大湾区”就是一个绝佳的范例，它将成为推动“一带一路”建设的催化剂。这也是2018全球治理高层政策论坛暨2018“一带一路”金融投资论坛本周在广州举办的原因之一。

强有力的伙伴关系和能力建设是成功落实“一带一路”倡议和可持续发展目标的关键。联合国开发计划署拥有广泛的全球网络和专业知识。作为中国政府的长期合作伙伴，开发计划署希望能够进一步增强“一带一路”倡议作为经济增长和区域合作强大平台的作用，高效撬动资源，推动2030年可持续发展议程得到长期有效地落实。

（作者为联合国驻华协调员、联合国开发计划署驻华代表）

《 人民日报 》（ 2018年04月13日 21 版）

(责编：冯人綦、曹昆)