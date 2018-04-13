4月11日，参加上海合作组织人民论坛的外国嘉宾来到延安参观访问。图为外国嘉宾在梁家河村村史馆参观。

本报记者 张光政摄

近日，热情好客的陕西迎来了40多位特殊的外国客人。他们来自上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴国，其中既有前政要、民间组织代表，还包括智库专家和媒体人士。他们先是在西安参加了上海合作组织人民论坛，随后又到中国革命圣地延安参观访问，还参观访问了习近平总书记曾度过7年知青岁月的梁家河村。

陕西之行给这些外国客人留下了深刻印象，他们在接受本报记者采访时纷纷表示，通过参观访问明白了“中国共产党从哪里出发，是如何一步步走到今天的，今后又要到哪里去”，同时对习近平新时代中国特色社会主义思想有了更加深入的了解。他们普遍认为，中国共产党带领中国人民选择了一条适合本国国情的正确发展道路，中国经验值得学习借鉴。

“中国共产党在革命圣地延安播撒了中华人民共和国诞生的种子”

在枣园、杨家岭等革命旧址参观时，外国客人们显得异常激动和兴奋。除了仔细听讲解，他们还不断地向中方随行人员提出一个个问题。

在枣园参观毛主席住过的一孔窑洞时，俄罗斯非政府组织“罗高寿俄中经济分析中心”负责人谢尔盖·萨纳科耶夫问道：在偏远的中国西北地区开展革命斗争时，中国共产党领导人是通过什么渠道了解外部世界信息的？当看到《解放日报》等延安时期的党媒时，萨纳科耶夫不由得竖起了大拇指，他对本报记者说：“这份报纸是在延安出版的。尽管地处偏远，毛泽东、周恩来等中共领导人还是密切地关注着国内外局势。毛泽东十分了解中国国情，他的思想指引中国革命取得了胜利，并且使中国成为一个独立自主的国家。”

柬埔寨国务秘书、公民社会联盟论坛副主席毛维博在参访延安革命旧址后对本报记者说：“中国共产党在革命圣地延安播撒了中华人民共和国诞生的种子。对于我这个外国人来说，这次参观是一种独特的体验。”

在这些外国客人中，有一位老人名叫马达夫·库马尔·尼帕尔。他曾经担任尼泊尔共产党（联合马列）资深领导人和尼泊尔总理。他对本报记者表示，中华人民共和国走过了不平凡的发展历程，在国际和地区事务中发挥着越来越重要的独特作用。随着尼中两国往来的增多，尼泊尔社会各界产生了更多地了解中国的需求。

“中国在诸多方面的发展经验对世界许多国家都有借鉴意义”

在同延安市政府领导座谈时，哈萨克斯坦公民联盟总部全权代表、哈财政部财政学院副院长巴希尔·瑟兹德科娃表示，她很高兴来到延安，这片神奇的土地在哈萨克斯坦被称为“中国革命的摇篮”。她动情地说：“通过参观，我们看到了中国革命者当年的生活条件非常艰苦。比如毛主席也住窑洞，盖的被子也很薄。虽然条件艰苦，但中国共产党正是在这里领导中国人民做出了伟大的功绩，使中国走上了一条正确的道路。”

外国客人们不仅对中国共产党带领中国人民历经千难万险、取得革命胜利的历史感兴趣，同样希望深入了解中国目前的对内对外政策，尤其是习近平新时代中国特色社会主义思想。外国客人随后来到习近平总书记曾度过了7年知青岁月的梁家河村参观访问。

一位名叫石春阳的老人用带着浓重口音的普通话向大家介绍了习近平总书记年轻时在当地的劳动、生活情况。在习总书记插队期间兴办的铁业社，俄罗斯科学院欧洲研究所政党政治研究中心副主任古谢列托夫认真地听讲解，随后还买了一把小铲子作为纪念。他对本报记者说：“我们参观了习近平住过的窑洞、他创办的铁业社和商店，了解到上个世纪六七十年代中国经济状况多么困难，人们生活艰难困苦。把当时的情况和如今的中国一比较，就能看到，中国取得了多么大的进步。我明白了，中国一步步走到今天是如何了不起。中国共产党带领中国人民取得的巨大成就赢得了国际社会的高度评价。”

尼帕尔在接受本报记者采访时说：“《习近平谈治国理政》这本书充满了智慧，在尼泊尔非常受欢迎。习近平总书记在书中谈到，空谈误国，实干兴邦。中国在诸多方面的发展经验对世界许多国家都有借鉴意义。祝福中国人民早日梦想成真。”尼帕尔表示，习近平提出的“一带一路”倡议将实现不同国家间的互联互通，“一带一路”倡议是合作共赢的倡议，惠及沿线包括尼泊尔在内的所有国家。

《 人民日报 》（ 2018年04月13日 21 版）

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