纪念一战华工  坚定维护和平

今年正值第一次世界大战结束100周年。近日，来自中国、法国和英国等国的各界人士齐聚欧洲最大的一战华工墓园——法国北部的诺莱特华工墓园举办一战华工纪念活动，向在战争中死难的华工致敬。

从巴黎驱车往东北方向行驶两个半小时，便可抵达位于法国西海岸索姆省滨海努瓦耶勒镇的诺莱特华工墓园。4月的清晨，阳光穿透薄雾，轻轻笼罩着麦田环抱中的墓园，静谧而庄重。这里是欧洲最大的华工墓园，修建于1921年，共有884名一战期间遇难的华工在此长眠。相关资料显示，第一次世界大战期间，约14万中国劳工背井离乡，被英国和法国招募到欧洲战场，成为后世所称的“一战华工”。他们承担起运输军需、疏通道路、挖建战壕等后勤保障工作，并积极参与战后重建，2万多人为此失去生命，埋骨他乡。

墓园外飘扬着中英法三国国旗，墓园围墙边的一战华工纪事展板向人们讲述着这段难忘的历史。当日一早，不少华侨华人和小镇居民踏着晨露进入墓园悼念逝者。一排排白色的墓碑在绿地中矗立，墓碑上刻着逝者的姓名、籍贯以及“勇往直前”“虽死犹生”“流芳百世”等字样。一些墓碑上甚至没有姓名，只有一串数字编号，令人唏嘘。

11时许，伴随着苏格兰风笛的演奏，纪念活动正式开始。中英法三方代表致辞，对一战华工的贡献表示肯定。滨海努瓦耶勒镇镇长让—路易·德马雷介绍说，自2002年起，该镇每年都会在清明节前后举办纪念活动。目前，该处遗址已经向联合国教科文组织申请加入世界遗产名录，该镇政府还计划与法国侨界共同设立一战华工纪念博物馆、拍摄一战华工纪录片等，以纪念华工在一战中做出的贡献。

中国驻法大使翟隽在致辞中表示，在一战结束100年后的今天，唤起对一战华工的记忆、重温这段历史显得无比重要。“在民粹主义、单边主义蠢蠢欲动的今天，缅怀一战华工同胞，我们更能体会到和平的珍贵，也使我们维护和平的决心更加坚定。”

法国索姆省议会主席洛朗·索蒙表示，“我们不会忘记他们为和平与自由做出的贡献”。法国总统府发函表示，法国总统马克龙对活动表示赞赏并指出，这段历史是法国集体记忆的一部分，希望此类纪念活动能持续举办。

各方代表向墓园敬献鲜花，并集体默哀1分钟。现场奏起法中英三国国歌，雄浑激越的音乐令全体肃立，战火纷飞的年代似乎近在眼前。法国国民议会议员、法中友好小组主席陈文雄在接受记者采访时表示，今天的纪念活动意义重大，这是对一战华工的肯定，也是对华工后人的鼓励。

88岁的法国老人安德烈·科约是法国国家史迹协会阿拉斯分会荣誉主席，特意赶来参加纪念活动。安德烈研究法国华人历史已有数十年，他欣慰地告诉记者，去年12月，阿拉斯市专门为一战华工设立了纪念碑，以告慰亡灵，这段历史逐渐得到官方的认可和重视。“100年后的今天，很多人仍旧对一战的历史和华工的贡献不甚了解，这段历史不应被忘记，尤其应该被今天的法国年轻一代铭记。”

（本报巴黎4月12日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月13日 21 版）

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