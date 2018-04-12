2018大学生微创业行动将在全国5城市举办“微创业区域赛”

4月11日，“2018年广发证券大学生微创业行动”新闻发布会暨大学生微创业大讲堂在北京大学举行。众多创投专家、创业青年代表和北京各高校大学生参加了此次活动。

“大学生微创业行动”以“寻找互联网梦想+”为主题，通过活动寻找好的微创业项目，给予大学生创业者以扶持和指导，鼓励大学生积极投身创业行动。中国青年报社副总编辑、KAB全国推广办公室总干事董时，广发证券监事长、广发证券社会公益基金会理事张少华，教育部高等院校创业教育指导委员会副主任、KAB创业教育(中国)研究所所长李家华，清华x-lab创业DNA基金管理合伙人戴永，启威生物联合创始人李军配，2017微创业金奖代表、i驾车项目联合创始人肖军森在现场分享了他们眼中的“微创业”，为大学生的创业梦想加油打气。

据了解，即日起至2018年9月30日，大学生微创业行动面向在校大学生及毕业5年内的大学生个人或团队，广泛征集微创业项目计划书、已实施的微创业项目和互联网金融服务项目计划书，最终将评选出50个优秀微创业项目分享广发证券社会公益基金会提供的100万元创业扶持基金，并由广发乾和跟进后续项目。20个优秀微创业获奖项目还将在成果发布会现场路演。

此外，“大学生微创业行动”还将在高校举办两场“广发证券大学生微创业大讲堂”；在哈尔滨、武汉、成都、杭州、广州5地举办“微创业区域赛”；携手百所高校举办微创业校内赛等一系列活动。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)