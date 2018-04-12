贾樟柯新作《江湖儿女》入围第71届戛纳电影节主竞赛单元

人民网巴黎4月12日电（记者龚鸣）12日，第71届戛纳国际电影节组委会在巴黎召开新闻发布会，公布了本届电影节的展映片单。在18部主竞赛单元入围影片名单中，贾樟柯新作《江湖儿女》将参与最佳影片金棕榈奖的角逐，成为华语片唯一代表。

据悉，《江湖儿女》由赵涛、廖凡主演，讲述了一对恋人之间错综复杂、跨越15年的犯罪爱情故事。这是贾樟柯作品第5次入围电影节主竞赛单元，此前《天注定》曾获电影节最佳编剧奖。贾樟柯还曾担任过戛纳电影节评委，并在2015年荣获戛纳电影节“金马车”奖（终身成就奖），是最受法国民众了解和喜爱的中国导演之一。

今年入围主竞赛单元的18部影片来自11个国家（按导演国籍计算），其中法国新浪潮运动代表让-吕克·戈达尔颇受关注，他将携新作《影像之书》第八次冲击金棕榈奖。曾凭借《一次别离》获奥斯卡最佳外语片的伊朗导演阿斯加尔·法尔哈迪带来新作《人尽皆知》，不仅入围了主竞赛单元，还将作为本届电影节开幕影片。此外，日本导演是枝裕和作品《小偷家族》、滨口龙介的《夜以继日》、韩国导演李沧东的《燃烧》也顺利入围。

发布会现场，电影节组委会还公布了入围“一种关注”单元的15部电影名单，其中包括中国导演毕赣的新作《地球最后的夜晚》。“一种关注”单元于1978年在戛纳电影节正式设立，主要关注国际新锐导演的作品。毕赣此前作品《路边野餐》备受好评，赢得了洛迦诺国际电影节“最佳新晋导演奖”、台湾金马奖“最佳新晋导演奖”、法国南特电影节“金气球奖”等诸多奖项。

第71届戛纳电影节将于5月8日至19日在法国南部城市戛纳举行，澳大利亚影星、奥斯卡影后凯特·布兰切特将出任评委会主席。

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