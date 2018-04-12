新闻链接：扎克伯格与脸书的１５年道歉之路

4月11日，在美国华盛顿，美社交媒体平台脸书公司首席执行官马克·扎克伯格出席众议院听证会。新华社发（沈霆摄）

“这是个大错误，是我的错。”美国脸书公司创始人马克·扎克伯格１１日在美国国会就用户数据泄露丑闻听证时说。事实上，从创业到脸书发展的１０多年中，扎克伯格的道歉并不鲜见。每当问题比较严重，扎克伯格就会发布道歉信，承诺升级网站的设置工具，但如何保护用户数据隐私一直未得到妥善解决。

——２００３年，“事已至此不是我的本意”

脸书前身Ｆａｃｅｍａｓｈ网站不经他人授权在哈佛大学内部网络上收集学生照片，让网站用户为照片的“热辣程度”评分。网站开发者、年轻的扎克伯格不久发布道歉信说，因为自己的疏忽，没想到网站传播得如此之快，他对此造成的伤害深表歉意，“终于明白自己的本意被曲解可能造成的后果”。

——２００６年，“我们真的把这个搞砸了”

２００４年，扎克伯格等人联合创建脸书公司。两年后，脸书推出了“动态推送”（ＮｅｗｓＦｅｅｄ）功能。用户突然发现自己搜索的各种信息都被显示在个人页面，也没有任何设置可以关闭这一功能。扎克伯格在脸书官方博客中道歉说：“在解释新功能这件事上，我们做得很糟；在让你们如何控制这些新功能的问题上，我们做得更糟。”

——２００７年，“这次我们做得不好，我为此道歉”

这一年，脸书推出了公司首个个性化广告系统Ｂｅａｃｏｎ。这一功能让用户的购物历史记录处于公开状态；脸书还使用了第三方数据，如用户在某票务应用上购买过音乐会门票，相关广告就会出现在用户的脸书页面上。约５万名脸书用户发起了名为“脸书，停止侵犯我的隐私”网络请愿活动。扎克伯格在官方博客中道歉说：“在收到用户反馈后，我们没有很快作出反应。”脸书在２００９年关闭了Ｂｅａｃｏｎ广告系统，它成为公司最失败的产品案例之一。

——２００９年，“我们增加的是你们想要的”

２００８年，扎克伯格在脸书官方博客上发表的４篇博文，全都是就隐私保护问题在向用户解释或道歉。２００９年，脸书推出了新的隐私保护工具。然而不少人反映新功能的使用晦涩难懂，甚至导致更多个人信息处于公开状态。美国联邦通信委员会就此开始对脸书进行调查。

——２０１０年，“我们确实忽略了这一点”

这一年，美国《华尔街日报》披露说，脸书网站漏洞可能让用户的真实姓名等私人信息被窃取。之后脸书迅速修补了漏洞，并宣布将重新设计网站的隐私设置方式。扎克伯格在《华盛顿邮报》发表文章说，“有时，我们前进的速度太快。脸书会让用户以更为简洁的方式设置保护自己的隐私。”

接下来的２０１１年、２０１３年，到２０１８年的“剑桥分析”公司数据泄露丑闻，扎克伯格仍在继续道歉，从“我第一个承认我们犯了很多错误”，到多次许诺尽快让脸书的隐私保护功能更加简单好用。

美国科技月刊《连线》杂志评论说，随着脸书的不断发展，网站的隐私设置就像迷宫一样让用户难以掌握，不断升级的结果是更多信息被默认为公开状态。“扎克伯格从未真正理解何为隐私，他认为人们最终会习惯与每个人分享自己的一切，他的商业模式也基于此。”

北卡罗来纳大学研究新技术社会影响力的著名学者泽伊内普·蒂费克奇表示，扎克伯格多年道歉仍没能解决问题还是源于公司的盈利动机和商业模式。此轮丑闻曝光伊始，她在推特上嘲讽说：“扎克伯格保证在‘未来数周’对个人隐私数据有更好监管，这个‘未来数周’已经过了８年了。”

蒂费克奇认为，此次个人信息泄露丑闻只是问题的一次集中爆发，议员质问、扎克伯格道歉更多是情绪的宣泄，最需要的是完善立法来保护人们的数据隐私，保护健康的网络公共领域环境。

(责编：贾文婷、刘洁妍)