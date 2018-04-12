新华社北京４月１２日电 综述：多方学者批评美国贸易保护举措违反世贸组织原则

新华社记者

美国政府近日依据“３０１调查”结果公布拟加征关税的中国商品建议清单，并威胁进一步出台加税措施。多方学者认为，美国此举有违世界贸易组织（ＷＴＯ）原则和精神，将严重损害全球多边贸易体系。

巴西中国问题研究所所长罗尼·林斯认为，美国单方面对其他国家挑起贸易争端，违背了世贸组织的多边精神。多边精神是世贸组织成员的重要行为准则。根据世贸组织规定，如果两个成员存在任何贸易争议，需要提交世贸组织争端解决机制解决。美国单方面向中国提出加征关税，违反了世贸组织规定，是美国不履行世贸组织义务的表现。

林斯表示，美国政府这种单边主义、贸易保护主义的做法，将严重破坏全球多边贸易体制，危害全球贸易秩序，给全球经济发展带来极大不确定性。

美国得克萨斯大学能源研究所访问学者、中国地质大学应用经济学博士闻少博认为，按照世贸组织规定，世贸组织成员之间发生贸易争端时，成员不能根据自己的判断采取行动，而应付诸世贸组织争端解决机制解决。在争端解决机制公布结论前，该成员不得采取单方面制裁。因此，美国威胁实施的单方面征税措施违反了世贸组织上述规定。

闻少博表示，美方做法还违反了世贸组织的最惠国待遇原则，即一成员对另一成员征收的关税不能高于该成员对其他成员征收的关税。美国威胁实施的单方面征税措施是歧视性单边措施，是多边贸易体系发展历史上严重的违规行为，是对世贸组织基本原则的践踏，同时也必将招致相关国家的反制措施。

澳大利亚新南威尔士大学法学院“中国国际商法与国际经济法中心”联合主任、专门研究ＷＴＯ法、服务贸易法等方向的副教授王衡认为，美国的单边主义行为违反了ＷＴＯ原则。他说，ＷＴＯ争端解决机制在很大程度上起到一个平衡作用，提供一个以规则为导向的争端解决机制，争议各方都可以起诉和应诉，就法律问题展开争论，最后由ＷＴＯ上诉机构进行裁决，维护国际贸易秩序，减少规则滥用的可能。而美国的单边主义做法，明显是对ＷＴＯ争端解决机制的挑战。

德国伊弗经济研究所宏观经济和调查中心副主任克劳斯·沃尔拉贝认为，美国政府的单边主义行为将严重损害世贸组织框架下的多边机制，从长期来看，将对美国和其他国家经济产生负面影响。

此外，澳大利亚前贸易部长克雷格·埃默森认为，美国加征关税等行为违反世贸组织精神，这些行为表明他们对世贸组织、对以规则为基础的全球贸易体系是不友好的。

埃默森说，美国曾总结“大萧条”及第二次世界大战的教训，推动建立关贸总协定和现有世界贸易体系，“但现在看来他们好像又忘记了这些教训”。（参与记者：张启畅、高路、朱晟、王文迪、徐海静）

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