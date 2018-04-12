中国艺术团赴朝交流将增进中朝人民交往与友谊

新华社北京4月12日电（记者 谭晶晶）应朝鲜劳动党中央国际部邀请，以中共中央对外联络部部长宋涛为团长的中国艺术团将于13日赴朝鲜参加“四月之春”国际友谊艺术节。

朝鲜“四月之春”国际友谊艺术节创办于1982年，是朝鲜举办的大型国际文化交流活动。中国多次应邀派艺术团参加，为增进两国文化交流、人民之间的相互了解与友谊做出重要贡献。

此次中国艺术团赴朝交流，恰逢习近平总书记和金正恩委员长在北京进行历史性会晤后不久，是落实两党最高领导人重要共识的一次重要文化交流活动。中联部部长宋涛担任团长，体现了党际交往在中朝关系中的重要政治引领作用。

中国艺术团的访问受到朝方热烈欢迎。朝中社11日上午预发艺术团访问消息，强调金正恩同志首次访华时朝中两党、两国最高领导人就加强文化交流达成共识后，首次来朝访问的中国艺术团，将为进一步巩固朝中文化交流的基础，在新的更高的阶段加强和发展朝中传统友好做出贡献。

据了解，此次艺术团访朝期间，中央芭蕾舞团将演出经典芭蕾舞剧《红色娘子军》和《吉赛尔》。

《红色娘子军》是中国芭蕾史上的一座傲人丰碑，将西方芭蕾的技巧与中国民族舞蹈的表现手法结合，塑造出英姿飒爽的中国娘子军形象。《吉赛尔》以其优美动听的旋律、灵动飘逸的舞姿，展现了跨越生死的爱情，被誉为浪漫主义芭蕾舞的巅峰之作。此次演出中央芭蕾舞团将以实力阵容担纲主演，中芭首席主演张剑，主要演员曹舒慈、马晓东等将领衔出演。

据了解，中国艺术团还将应邀出席“四月之春”国际友谊艺术节闭幕式，并呈现精彩艺术表演。艺术团此次访问将为深化中朝传统友谊、增进两国和世界文化交流做出积极贡献。

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