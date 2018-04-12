“中国文娱市场充满国际吸引力”

人民网戛纳4月11日电（记者 龚鸣）11日，在法国戛纳举办的第55届戛纳电视节上，阿里巴巴文化娱乐集团轮值总裁兼大优酷事业群总裁杨伟东获得戛纳电视节荣誉勋章，成为首位获此殊荣的中国互联网人，也是继中国华策集团总裁赵依芳后第二位获奖的中国内容生产从业者。当日，杨伟东接受记者专访，畅谈其对中国文娱产业国际化的现状和趋势。

近几年来，中国文娱产业蓬勃发展，迎来了圈层化、精准化等变革，内容产业逐步升级。“国家的政策鼓励给文化产业释放了积极的信号，对市场产生了有效的引导——中国政府致力于文化产业高质量发展，并鼓励中国文化走向海外。这也成为当前文娱企业发展的方向。”杨伟东说，在这一背景下，加上国内文娱产业在资金和人才上都开始向国际水平靠拢，未来全球化、国际化的内容制作是大势所趋。

杨伟东介绍，就目前来看，在资金投入上，中国和欧美国家的差距越来越小，人才的专业度、成熟度以及全球观也开始跟上国际发展的需要。“文化产业要走向国际，必须在内容制作、工作方式和人才储备上都具备全球观。”作为业内资深人士，杨伟东告诉记者，目前文娱产业领域很多内容制作人都是80后，甚至是85后，具有很强的国际视野，中国文娱产业已经做好了国际化发展的准备。

此外，在文娱市场上，中国年轻消费者对优质内容的渴求及欣赏水平都在提高，用户规模迅速增长，吸引了大量资本投入。“用户和资本共舞使得这个产业更加有活力，由此产生良性循环：优秀人才越来越聚集，优秀资本越来越密集，优秀的公司也越来越多。”杨伟东说，以优酷为代表的中国内容平台对优质内容的投入度不断增加，中外文娱企业之间商业对话的可能性在增强。因此，中国市场对于国际企业具有极强的吸引力。

谈到国内文娱产业在国际合作方面的具体成果，杨伟东表示，目前主要特点是“点状发展”，在“线”和“面”尚未形成规模。杨伟东以阿里文娱的剧集《白夜追凶》《军师联盟》以及综艺节目《这就是街舞》等为例介绍道，“点状发展”体现在中国文娱企业开始和一些优秀的国际制作平台进行对话，一方面让他们了解中国的内容制作方和用户特点，另一方面也向国际市场释放寻求合作的积极信号。

在本届戛纳电视节上，在推荐国产原创内容出海的同时，优酷也在加速和国际团队合作的步伐。杨伟东告诉记者，优酷团队和英国广播公司、美国全国广播公司、恩德莫尚集团等传媒企业进行了接洽，探讨国际合作的内容研发模式。“目前中外合作内容研发还处于起步阶段，我们需要让对方了解中国市场，同时也引入好的制作、发行方式。”杨伟东说，通过和部分企业接洽，以点状模式做一些探索和尝试，继而推广扩大合作，这是提高中国文化产业水平、加速中国文创走出去的路径之一。

面对大量网络制作良莠不齐的现状，杨伟东认为，以网络为平台的文化产业不是互联网工具产业，也不是单纯的商业企业。“除了商业机会外，文娱企业也是文化内涵和社会价值观的输出和呈现，最重要的是对文化方向、对社会价值观的把握。”杨伟东说，这个问题不是来自于政府，而是来自于社会，更关乎企业的长期发展。“要走向海外、扩展国际市场，我们的内容不应该是狭隘的内容，不能只是满足眼球，而是要传递正能量，体现价值观，这也是保证文化产业可持续健康发展的必要。”

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