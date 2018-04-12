朝鲜内阁总理强调改善人民生活

朝鲜内阁总理朴凤柱１１日在第１３届最高人民会议第六次会议上作报告时强调，改善人民生活水平是今年工作的中心任务之一。

据朝中社１２日报道，朴凤柱１１日在会上就内阁２０１７年工作情况与２０１８年工作任务作报告时表示，去年是在最高领导人金正恩领导下，击退严峻挑战、取得国家经济巨大进展的“伟大胜利之年”。今年朝鲜要打开盘活经济的突破口，把加强国民经济的自立性和主体性、改善人民生活水平作为中心任务狠抓，完成国家经济发展五年战略第三年的战斗目标。

朴凤柱在报告中提出了今年国民经济各部门的工作任务，其中包括“内阁要在今年的轻工业、农业和水产战线掀起生产高潮，在改善人民生活中带来转变”。

此外，财政相奇光豪当天在会议上就２０１７年国家预算执行情况与２０１８年国家预算作报告时表示，２０１７年朝鲜国家预算支出总额的１５．８％用于加强国家军事力量，４７．７％用于发展国民经济。今年国家预算支出预计比去年增长５．１％，其中国民经济投资比去年增长４．９％，以加强国民经济自立性和主体性、改善人民生活，为加强自卫国防力量的开支将占支出总额的１５．９％。

最高人民会议是朝鲜最高权力机关，每年举行会议讨论通过前一年度国民经济预算执行情况和当年度的预算，以及讨论人事问题。（记者 程大雨 吴强）

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