柬埔寨首相洪森与6000华人华侨共享团结饭迎柬新年

柬埔寨首相洪森与柬埔寨华人华侨10日晚上在金边钻石岛共享“团结饭”，并迎接4月14日至16日柬埔寨传统新年到来。

此次团结饭由柬华理事总会举办，中国驻柬埔寨大使熊波及使馆工作人员、柬政府要员、柬华理事总会会长方侨生及各省市柬华理事会代表、华文学校、中资企业、港澳台商会代表等约6000人出席。

洪森首相对在柬华人华侨和柬华理事会对柬埔寨经济社会发展所作出的贡献表示赞扬；他表示，柬埔寨王家研究院将通过和中国的合作培养更多中文教师，提高柬埔寨的中文教育水平；柬埔寨也将继续加强旅游市场发展，吸引更多中国游客。

洪森首相在致辞中也重申柬埔寨王国政府坚定不移奉行一个中国的立场和政策，要求柬华各界一定要奉行一个中国政策。

柬华理事会总会会长方侨生称，过去一年中，柬华理事总会在各个领域积极努力，为国家经济社会发展做出了贡献。新的一年，柬华理事总会将成立华文师资培训中心，为华校培养中文教师；计划开办理工大学，为国家培养理工领域的人才；积极推动青年团开展社会公益慈善活动。

据了解，柬埔寨首相洪森与在柬华人华侨共享团结饭活动于2017年2月首次举行。 柬华理事总会成立于1990年，负责协调全柬华人社团各项事务，是柬埔寨华社最高领导机构。（记者 高炳南）

(责编：谭咪娜(实习生)、徐祥丽)