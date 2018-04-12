中白企业家探讨深化“一带一路”经贸合作

中国—白俄罗斯投资贸易座谈会１１日在白俄罗斯首都明斯克举行，近２００名中白两国实业界代表在会上就加强“一带一路”经贸合作进行探讨。

此次座谈会由中国南南合作促进会和白俄罗斯工商会共同举办，来自中白两国金融、医药、机械制造及贸易投资等多个领域的企业家就今后扩大合作进行了对接洽谈。

中国驻白俄罗斯大使崔启明在致辞中说，白俄罗斯是中国的真诚朋友，两国关系在双方领导人的关心和推动下，已进入相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系新阶段，以共建“一带一路”为核心的各领域合作实现质、量同步提升。

白俄罗斯工商会主席乌拉霍维奇表示，白俄罗斯高度重视对华经贸合作，在实业界积极参与下，两国经贸关系不断深入，带动了当地经济发展。他说，在共建“一带一路”背景下，两国经贸合作前景将更广阔。

南南合作促进会会长吕新华在接受记者采访时说，白俄罗斯政局安定，经济发展目标明确，投资环境较好。他表示，中国企业投资能帮助改善当地民生，也能带来一定投资回报，达到双赢目的。南南合作促进会将积极响应“一带一路”倡议，推动中国企业到海外发展。

白俄罗斯是“一带一路”沿线重要国家和地区之一，中白两国在通信、交通、能源、基础设施等领域成功实施了数十个大型合作项目。两国最大的经济技术合作项目中白工业园已步入快速开发建设阶段，目前入园企业数量已达３１家。（记者 魏忠杰 李佳）

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