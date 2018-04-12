扎克伯格承诺将采取新措施保护用户隐私

美国社交媒体平台脸书公司首席执行官马克·扎克伯格１１日说，脸书将在其应用首页添加工具，引导用户进行隐私设置。

被看作是数据保护里程碑式法律的欧盟《通用数据保护条例》将于今年５月正式生效。扎克伯格在美众议院听证会作证时表示，《通用数据保护条例》要求给予用户“明确同意”和“知情选择”的权利，脸书将按照这一标准，保护用户隐私。

脸书公司上月卷入数据滥用丑闻。一家名为“剑桥分析”的公司被曝以不正当方式获取８７００万脸书用户数据，并被质疑用其来影响２０１６年美国总统选举。

扎克伯格承认，２０１５年脸书就得知“剑桥分析”非法使用了用户数据，但辩解说以为数据已被删除，因此未向联邦贸易委员会报告。而根据此前该委员会签发的同意令，脸书有义务向其汇报对用户隐私构成威胁的事件。扎克伯格说：“我们不相信那件事违反了同意令，但显然这辜负了人们的信任。”

１０日和１１日在美国参众两院的听证会上，扎克伯格承诺要加强个人数据保护，避免数据泄露和滥用事件再次发生，但对脸书收集用户数据的范围、程度以及脸书涉及的隐私权诉讼案等问题的细节，他均表示“不太清楚”。

扎克伯格解释说，脸书搜集其用户甚至未注册用户的信息，一是所谓“安全原因”，二是精准投放广告的需要。不过，扎克伯格也表示，脸书是一个技术公司，而非媒体，应对用户在平台上分享的内容负责。

此外，受数据滥用丑闻影响，“剑桥分析”公司代理首席执行官亚历山大·泰勒１１日宣布辞去这一职务，继续担任此前的首席数据官一职。（记者 周舟）

(责编：谭咪娜(实习生)、徐祥丽)