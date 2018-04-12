美最年轻众议长宣布退休为中期选举添变数

2017年7月25日，在美国华盛顿国会山，美国国会众议院议长瑞安出席记者会。新华社发（沈霆摄）

人民网北京4月12日电 （记者 姚丽娟）当地时间11日，美国国会众议院议长保罗·瑞安宣布不参加11月举行的中期选举，这意味着他主动放弃连任众议院议长。尽管近几月来不断传出瑞安考虑退休的消息，但消息正式公布后，美国媒体还是炸开了锅。分析认为，作为美国国会中职位最高的共和党人，瑞安决定离开将在11月中期选举中给共和党造成不小打击。

瑞安11日在声明中表示,中期选举不是他决定退休的考虑因素。“我在国会已完成了许多想成就的事情。如果留在这里，对我的孩子来说，我只是‘周末父亲’，不能这样做。” 瑞安还表示，他将在卸任前继续推动福利改革。

2015年10月，瑞安当选美国众议院第62任议长，成为美国一百多年来最年轻的众议院议长。一些美媒认为，瑞安主动放弃竞选连任很不寻常，绝大多数在议长职位上的人没有这么做。

现年48岁的瑞安有三个孩子，在媒体描述中，瑞安一直都很重视家庭。但不少分析认为，除了家庭外，让瑞安放弃国会要职的还有其他因素。

美国Axios新闻网称，瑞安在众议长的职位上觉得有些挫败，一部分原因来自特朗普。

美国《纽约时报》称，瑞安是自由贸易的倡导者，特朗普对进口钢铁和铝产品加征关税、对中国商品加征关税，他只能在一旁看着。瑞安还支持放松移民政策，但他无法阻挡特朗普身边的强硬派力主打击移民、在美墨边境立起高墙。

不过瑞安11日否认他因不赞同特朗普的政策而退休。他表示，“感谢总统给我们机会做一些大事”。

分析认为，不论如何，瑞安的离开都将给美国中期选举的结果带来更多变数。此次选举中，若民主党净增24个议席就能成为多数党，从共和党手中夺走众院控制权。根据美国库克政治报告网的统计，目前在共和党手中有29个席位“倾向于被民主党获得”或胜负难分，而民主党控制的议席中只有3个存在悬念。

若民主党人执掌众议院，将给白宫带来不小麻烦。此前有美国分析人士认为，民主党一旦成为众院多数党将不断传唤总统特朗普，甚至发起弹劾。美国有线电视新闻网12日援引6名白宫和国会消息人士的话称，现在白宫官员和共和党领袖越来越担心，若民主党赢了中期选举，可能会立即对特朗普发起弹劾。为避免出现这种情况，特朗普将在中期选举中全力为共和党站台。

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