中国、印尼海上执法机构举行首次工作会晤

中国海警局局长孟宏伟２２日在北京与应邀来华访问的印尼海上安全机构负责人艾瑞·苏德沃中将举行了工作会晤。双方就积极落实两国领导人重要共识、加强海上执法务实合作深入交换了意见，达成了广泛共识。

孟宏伟表示，中印尼两国是海上友好邻邦，海上合作是两国全面战略伙伴关系的重点合作领域之一。加强中印尼海上执法务实合作是落实两国领导人重要共识的具体举措，有利于共同维护海上安全稳定，符合两国和两国人民的根本利益。双方海上执法部门应继续加强沟通交流，在高层会晤、人员交流、信息交换、能力建设、舰船互访等方面积极开展合作，共同打击海上跨国犯罪，妥善处理海上纠纷，携手维护南海地区安全稳定。

艾瑞·苏德沃表示印尼和中国互为重要伙伴，加强海上安全合作是两国领导达成的重要共识。印尼愿与中方开展海上执法务实合作，共同维护地区海上安全稳定，推动两国海上执法安全合作水平迈上更高台阶。

会晤结束后，孟宏伟与艾瑞·苏德沃共同签署了会议纪要。纪要回顾了近年来两国领导人关于加强两国海上合作的重要共识，并就具体合作方向达成一系列共识：双方坦诚沟通，并就加强双方机构间未来合作交流了看法。双方强调两机构在涉海共同利益问题上加强合作的重要性，例如高层会晤、人员培训、舰船访问、能力建设。双方工作层将就下一步具体合作保持沟通，同时探讨其他合作领域。双方强调增进信任、信心和协调，以稳妥有效应对和处置海上安全挑战。双方一致认为，多边合作还在维护海上和平、安全和稳定中发挥着重要作用。同时，为妥善应对涉海问题共同挑战，有必要通过参加相关国际和地区机制来加强海上合作。双方还就加强信息交换、建立联络窗口、开展联合演练等达成了共识。

随后，艾瑞·苏德沃一行还将赴浙江，对中国海警基层队伍及公安海警学院进行参观访问。（记者 罗沙）

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