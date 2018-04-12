新加坡连续5年蝉联最吸引人才亚洲经济体

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本校位于法国的英士国际商学院最新数据显示，新加坡连续5年蝉联亚洲最吸引和最培养人才的亚洲经济体。
据英士国际商学院全球人才竞争力指数，新加坡在这一榜单位居第二，仅次于瑞士。新加坡是唯一进入前十的亚洲经济体。
这一指数考量经济体吸引、开发和留住人才的能力。美国彭博新闻社11日分析，排名较高的经济体具有一些共同点，例如教育体系优良、监管和商业环境成熟、就业政策开放灵活等。（卜晓明）【新华社微特稿】
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