俄记者所乘大巴在叙利亚遭射击 两名摄影师受伤

人民网讯 据俄罗斯卫星通讯社莫斯科4月11日电，俄罗斯国防部发布消息说，一辆载有俄罗斯记者的大巴驶离叙利亚东古塔时遭不明人士开枪射击。

消息称：“4月11日18时20分（北京时间23时20分）左右，俄罗斯记者在东古塔拍摄结束回程路上，所乘坐的大巴遭到不明人士开枪射击。”

俄国防部表示，NTV电视台有一名通讯记者、“俄罗斯1”和红星电视台各有一名摄影师腿部受伤。俄国防部说，俄驻叙冲突各方调解中心的医务人员立即向伤者提供了医疗救助，伤者均无生命危险。消息称，伤者目前正被送往医院治疗。（老任）

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