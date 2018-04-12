俄记者所乘大巴在叙利亚遭射击 两名摄影师受伤

登录人民网通行证 立即注册
忘记密码？
人民网讯 据俄罗斯卫星通讯社莫斯科4月11日电，俄罗斯国防部发布消息说，一辆载有俄罗斯记者的大巴驶离叙利亚东古塔时遭不明人士开枪射击。
消息称：“4月11日18时20分（北京时间23时20分）左右，俄罗斯记者在东古塔拍摄结束回程路上，所乘坐的大巴遭到不明人士开枪射击。”
俄国防部表示，NTV电视台有一名通讯记者、“俄罗斯1”和红星电视台各有一名摄影师腿部受伤。俄国防部说，俄驻叙冲突各方调解中心的医务人员立即向伤者提供了医疗救助，伤者均无生命危险。消息称，伤者目前正被送往医院治疗。（老任）
人民网评：美国单边主义做法损人害己 当地时间4月3日下午，美国贸易代表办公室依据“301调查”结果公布了拟加征关税的中国商品清单。建议对来自中国的1300余种商品加征25%的关税，主要涉及信息和通信技术、航天航空、机器人、医药、机械等行业的产品。 “301调查”由美国自身…【详细】
匈牙利大选折射欧洲“东西裂痕” 匈牙利国会选举将在4月8日拉开帷幕，匈牙利现任总理、青年民主主义者联盟（简称“青民盟”）主席欧尔班将向自己的第四个总理任期发起冲击。与此同时，欧盟和西方非政府组织对匈牙利选举颇有微词，并借助媒体力量加大了对匈牙利政府的批评声音。欧盟与匈…【详细】
微信
微博
手机人民网
地方领导留言板
湖北黄陂美味豆丝
武汉百步亭万家宴
朝鲜啦啦队抵韩
年终奖PK大赛来袭