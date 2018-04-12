联合国官员：推进马里和平进程与举行选举必须齐头并进

人民网联合国4月11日电（记者 殷淼）4月11日，联合国秘书长马里问题特别代表兼联合国马里多层面综合稳定团负责人马哈马特·阿纳迪夫在安理会就马里局势问题进行情况通报时表示，2018年是马里的选举年，尽管马里安全形势依旧复杂，但推进和平进程与举行选举必须齐头并进。

阿纳迪夫说，尽管导致平民和联合国维和人员生命危险的安全局势一直存在，但马里和平进程正朝着2018年晚些时候举行选举的时间表方向取得进展。

“过去三个月，马里安全形势取得了一些积极进展，包括任命了苏梅卢·布贝伊·马伊加为政府新总理，他于3月访问了北部和中部的叛乱地区。此外，签署2015《和平与和解协议》各方的互信水平也有所提升。” 阿纳迪夫说。

阿纳迪夫指出，尽管和平方面取得一些进展，但2018年是选举年的事实也不容忽视。按照时间表，马里定于7月29日和8月12日举行总统选举之，随后在11月和12月举行立法选举。他强调说：“尽管马里安全形势依旧复杂，但推进和平进程与举行选举必须齐头并进。”

在选举筹备工作方面，阿纳迪夫说，已经制定了修改选举法的协议，并且为800万选民颁发了选民证。根据马里稳定团获得的授权，马里稳定团已开始提供技术和后勤支援，包括分发选举材料和部署选举人员，同时也为应对任何可能出现的暴力做好了准备。此外，马里稳定团还与联合国国家工作组共同发起了一项倡议，以推动马里在中部地区恢复行使国家权力，促进经济增长和提供社会服务。

阿纳迪夫最后强调，需要加强对维和部队进行训练。与此同时，特派团也面临100辆装甲车辆短缺的困难。他已经要求维和部队及维和警察派遣国尽其所能填补这些设备缺口。

2012年3月，马里发生军事政变，该国北部出现多股反叛力量。安理会2013年4月通过决议，决定设立联合国马里多层面综合稳定特派团，以支持该国的政治进程，并执行一些与安保相关的任务。2015年5月15日，马里政府与北部地区部分武装组织签署《和平与和解协议》，并于6月20日最终完成协议的签署。

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