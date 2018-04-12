印度兴师动众为哪般？

逾1100架战机全数出动、1.5万名空军人员参加、历时两周、陆军海军全程配合……据《印度时报》报道，代号为“空中力量”的印度空军有史以来最大规模军演于4月8日正式拉开帷幕。

军演购机超兴奋

据《印度快报》报道，印空军此次将动用其全部资产，演习一种“超载作战模式”。军演期间，1100架战机将每天出动3到4个架次，这是印度空军第一次以如此规模演练这种作战模式。

印度空军在一份声明中说：“此次演习的目的是在出现短暂而又激烈的战争情况下，实时协调、部署和使用空中力量。”

近来，印度在军事安全领域动作频频。据彭博社报道，4月6日，印度邀请全球企业就110架战机项目进行投标，该采购计划预计耗资近1.15万亿卢比（约合1117亿元人民币），创下了全球之最。

举办史上最大规模空中军演、动用空军全部资产、尝试“超载作战模式”、欲下全球最大军售订单，印度今年在军事安全领域可谓“下了血本”。

大张旗鼓欲何为

复旦大学南亚研究中心副主任林民旺在接受本报采访时表示，此次印度空军全部出动、海陆两军全力配合，主要瞄准巴基斯坦等周边南亚国家。

林民旺认为，印巴关系常年紧张，尤其是克什米尔地区剑拔弩张、冲突不断，这让印度看到海陆空三军协调的重要性与必要性，此次演习剑指巴基斯坦，毫不令人意外。而南亚次大陆一直被印度视为自己的主要势力范围，但近几年周边国家对印度态度趋冷，因此印度认为有借军演向其示威的需要。

此外，2017年末，美日印澳四国安全对话重启。有分析认为，印度乐于向美日澳等国展示自身的军事能力，传递印度具有成为优秀合作伙伴与“全球领导大国”实力的信号。

大国雄心立何处

有分析指出，自莫迪提出发展建设“全球领导大国”以来，一个愈发积极的印度正活跃在地区与国际政治舞台上。

但事实上，仅在军力建设方面，印度就面临不小挑战。长久以来，数量不足、质量堪忧已经成为困扰印度空军现代化进程的严重问题。

国防大学政治学院军事政训练系副主任袁周分析指出，从此次演习的规模和强度来看，演习方案本身其实已然超出印度空军的能力极限。印度空军通过一次超负荷军演增强战力的希望可能会落空。

还有分析认为，相比军力建设上的挑战，印度的大国雄心面临着保持经济的改革与发展势头方面的更大挑战。

法国国际关系与战略研究所主管纽埃尔·阿什表示，印度在未来的经济增长过程中将面临基础设施总体赤字过高、生产体系效率低下、城市管理与教育落后、收入不平等现象等许多结构性挑战。（林光耀）

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