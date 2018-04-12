意大利青年华商“充电”忙

图为意大利青年华商在课堂上听课。

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由欧洲华商商学院举办为期5天的第八期商学专题学习讲座，日前分别在意大利罗马、普拉托市举行。

中国人民大学商学院财务系教授兼博士生导师孙茂竹应邀为意大利青年华商作专题演讲，解读华商在企业转型升级过程中，所面临的股权和财务管理问题。平时热衷于打牌、喝酒消遣的一些青年华商，大多数人已经放下了扑克，拿起了书本学习经营管理知识。

来自意大利罗马、普拉托地区逾160多名青年华商，参加了本届商学课程学习。从商场实战出发，学员们在课堂上分别就自身企业经营中所面临的财务管理、股权重组等问题，提出了自己的想法和意见。孙茂竹教授分别进行了解答，并根据多年的教学经验和学术研究成果，为学员们提出了合理化建议。

孙茂竹教授表示，“一带一路”建设，是世界经济发展的一次重大机遇，更是华商实现合理有效转型升级的大好时机。华商能否把握机遇，提高华商自身的修养和管理水平，处理好企业与合作者的经营模式、股权分配以及财务管控问题，将起到非常重要的作用。

孙茂竹强调，青年华商有朝气、具有敢想敢拼的精神，同时又富有一定的营商实践经验。能够科学地掌握和运用商学理论知识，把理论和实践有机地结合起来，对于企业的正常运营和发展，必将发挥积极的促进作用。希望同学们能够不断加深对企业发展中股权结构与财务管控学说的理解和认识，在商场实践中更好地展现自己的聪明才智。

欧洲华商商学院执行院长戴小璋表示，欧洲华商商学院聘请国内专家教授，已经连续举办了8期商学专业学习班。通过专家教授与青年华商面对面交流，互动式的学习与研讨，极大地提高了青年华商的学习积极性，拓宽了青年华商的视野。

罗马青年华商马可·刘谈到参加学习班时表示，自己连续参加了8期学习班，每一期都有不同的收获和启迪。现在除了课堂学习外，自己还会多找些参考资料来学习。在日常经营处理问题时，自己已经开始学着把问题与所学知识进行比较，从中去感悟道理，尝试用理论知识去解决问题。

普拉托一位青年华商说，欧洲华商商学院举办学习班，虽然学习占用了一些工作和休息时间，但收获却很大。在参加学习过程中，与专家教授接触过很多的青年华商，现在对学习经营理论知识的兴趣越来越浓。平时热衷于打牌、喝酒消遣的一些青年华商，大多数人已经放下了扑克，拿起了书本。一股学习经营管理知识的热潮，正在意大利青年华商群体悄然生起。（博 源）

（据中新网）

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