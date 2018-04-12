海外生活如何不闯“红灯”

图来自网络

这是4月11日在英国巴斯大学留学的陈光耀拍摄的照片。英国巴斯某超市酒类货架上的标识“如果您看起来在25岁以下，在您购买此商品时我们需要查您的身份信息，请不要生气。”

陈光耀说：“英国对购买酒类商品有严格的年龄限制，买酒时一定要携带身份证明。”

陈光耀 摄

海外生活中，并非每个学子都会遭遇枪击、火灾、抢劫等危险。每天过马路、在餐厅吃饭、与同学打交道、与寄宿家庭相处，这些“日常”才是更多学子需要学习和了解的地方。

日常生活中，由于海内外环境差异导致学子卷入纠纷的事件不在少数。学子因没有意识到触犯当地法律法规而被遣返的情况也时有发生。

“情侣吵架”、“情绪不佳”

有可能触警

刘嘉宏是海外青少年权益保护与发展联合会的秘书长。他描述了这样一个案例：2018年2月，美国新奥尔良州杜兰大学一对中国学子情侣在吃饭时发生争执。女方跟她的男朋友发生了肢体上的冲撞。旁边一位“热心观众”随即报了警。警察调查了解双方争执情况后，选择将女方带回警局，并将其关进重刑犯监狱一晚。因为女方的行为在美国属于暴力行为。

2017年11月，西雅图也发生了这样一起中国学子与他人发生争执，最终被送到精神病院的事件：华盛顿大学的张某去小区管理处填维修单。因为心情有些低落，在跟小区管理员讨论家里物品维修时发生争执。管理员虽然察觉到她的精神状态不好，但并没有把她送回家，也没通知室友或紧急联系人，而是直接打了911。报警后，张某被当作有精神问题，直接被送进了医疗中心。

这些“闹剧”导致的后续发展是当事人难以预料的：热心观众和管理员要报警，警方则判定涉事者有“精神问题”。在感到惊讶和痛惜的同时，当事人尤其是学子，更要思考一下：独自在海外，到底应该如何避免这种情况的发生？卷入纠纷后又该如何处理？

“不适应”、“不了解”、“不融入”

都不行！

学子在海外生活由于不适应、不了解、不融入，会造成很多方面的困扰。而这些小困扰、小麻烦一旦演化成大问题，所造成的危害是不可逆的。防微杜渐很关键，但安全问题不能只靠预防，学子也要学会创造安全的环境。

“不适应”、“不了解”、“不融入”，这些都不能作为触犯法律的借口。

创造安全环境表现在对自己和朋友的责任心上。通过张某被送精神病院的事件，学子应该知道，如果精神状态有异常并且有伤害自己或者伤害别人的倾向，是会被强制送医的。为了避免这种情况出现，如果自己或朋友存在心理方面的障碍，应该尽早寻求专业人士的帮助。遇到可能遭受伤害的情况要及时报警。要通过合法途径解决问题，而不是靠胆量和心理暗示得过且过。为自己创造安全环境，才能保障自己和他人的人身安全。

创造安全环境表现在对社会、人文环境的认知中。一些在国内看似很正常的事情，可能在国外已经触碰了底线。比如，有学子在面对警察查询的时候，因为急于拿出自己的证件证明身份，而被警察当作疑似掏枪动作，遭到举枪警告。国外一些国家持枪是合法的，因此警察对掏枪动作十分敏感。学子根据国内常识做出的行为动作，很可能会引起国外警方的怀疑。刘嘉宏提到，很多学子对于海外社会、人文环境的了解，来自海外朋友的描述、电影电视作品，而这些描述往往是不客观的，甚至含有美化色彩。对于留学地的社会、人文环境，应该通过正面渠道进行系统的了解，有自己的认识。

创造安全环境还表现在对当地法律法规的了解程度上。法律法规是学子海外生活中最不可逾越的雷池。学子留学前，应该通过官方渠道了解当地的法律法规，比如在外交部的官方网站上就有对国外法律法规比较全面的介绍。

把大使馆、专业法律人士的电话号码

带在身上

“如果遇到这些情况，我会先考虑联系大使馆，或者在当地生活很久的中国人。”英国斯旺西大学的陈畇豪说出了自己的想法。但他给出的解决方式合理吗？

对此，刘嘉宏给出了如下建议：

当学子遇到纠纷时，首先要冷静。明白自己是因为什么性质的问题而卷入了纠纷。具体问题具体分析。根据不同问题找到相应的职能部门才能帮我们解决相应的问题。

其次，不要采取逃避的态度和行为。有很多学子因为感觉个人力量弱小，选择不了了之，这是不值得提倡的。学子遇到问题应该积极向驻外使领馆以及当地的华侨社团求助。

一旦卷入法律纠纷，千万不要尝试使用简单协商的方式私下解决。因为学子对海外的法律法规和社会基本情况并不是十分了解，如果以自己主观的认识来解决问题，很有可能会造成次生伤害。委托给专业律师，通过合理合法的程序来解决相关的法律问题是最好的选择。（丁芳昫）

(责编：谭咪娜(实习生)、徐祥丽)