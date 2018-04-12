扩大开放是中国主动战略之举（望海楼）

4月10日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表主旨演讲，阐示中国扩大对外开放的政策走向和重大举措。

中国计划大幅度放宽市场准入，创造更有吸引力的投资环境，加强知识产权保护，主动扩大进口。习主席在讲话中强调，落实举措宜早不宜迟，宜快不宜慢。仅一天之后，中国央行行长易纲就宣布了进一步扩大金融业对外开放的具体措施和时间表，充分表明中国对外开放言必信、行必果，展现出负责任大国担当。

对外开放是中国的基本国策。改革开放40年间创造了“中国奇迹”。中国国内生产总值年均增长约9.5%，成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国。1997年东亚金融危机和2008年国际金融危机爆发后，中国发挥了重要的稳定作用，并为地区和世界复苏提供源源动力。中国倡议共建“一带一路”，为世界发展提供公共产品。改革开放不仅成就了崛起的中国，也深刻影响了世界。

中国对世界发展大势进行冷静观察和综合研判，认定经济全球化是不可逆转的时代潮流，打开开放大门是顺势而为。中国为国家发展设定方向，将坚定不移奉行互利共赢的开放战略，坚持引进来和走出去并重，推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，探索建设中国特色自由贸易港。2018年是改革开放40周年。中国今年多场主场外交活动都将围绕、凸显开放合作理念。上海即将举办的首届中国国际进口博览会，是中方主动开放市场的重大政策宣示和行动。今年也将成为中国特色自由贸易港建设起步之年。中国秉持互利互惠、合作共赢原则，契合世界各国人民实现发展合作的共同愿望。中国以实际行动实施开放合作，为世界发展提供重要机遇。

扩大开放是中国基于既定政策目标的主动战略之举，目标是实现中华民族伟大复兴，共同推动构建人类命运共同体。中国坚持公平正义，绝不会因某一国家的一己私利和任性而为做出让步，更不会迫于压力放弃国家利益、违背多边贸易规则。

近一时期，美经贸政策单边保护主义色彩浓重，执意挑起对华贸易摩擦，后果很严重。对习主席在博鳌的演讲以及中方扩大开放态势，美方表态中有一些积极因素。但中国对美要听其言观其行。美应认识到逆潮流而动必将付出沉重代价，希望美国迷途知返。

参与博鳌亚洲论坛的国际货币基金组织总裁拉加德高度赞赏中国将坚定推进改革开放的积极信息，认为世界需要像中国这样的领导力量。中国将继续以主动战略规划促进人类和平与发展的崇高事业。

（作者为中国国际问题研究院国际战略研究所副所长 苏晓晖）

(责编：谭咪娜(实习生)、徐祥丽)